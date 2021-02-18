https://ria.ru/20210218/vzyatka-1597945972.html

Во Владивостоке экс-глава похоронной службы ответит в суде за взятки

Во Владивостоке экс-глава похоронной службы ответит в суде за взятки

Бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:57

2021-02-18T08:57

2021-02-18T08:57

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Бывший руководитель муниципальной похоронной службы Владивостока "Некрополь" Игорь Бабынин предстанет перед судом по обвинению в получении взяток на более чем 326 миллионов рублей за то, чтобы только две компании организовывали похороны на городских кладбищах, сообщил журналистам представитель прокуратуры Приморья.Дело о получении взяток в отношении бывшего руководителя МУПВ "Некрополь" было возбуждено СУСК в 2019 году. Тогда в мэрии Владивостока сообщали о следственных мероприятиях в МУПВ.По версии следствия, с марта 2005 года по сентябрь 2017 года руководитель похоронной службы получил от двух компаний акции и деньги за возможность беспрепятственного оформления заказов на погребение и кремацию на городских кладбищах. При этом он ограничил возможность другим организациям оказывать ритуальные услуги, отмечает прокуратура.Кроме того, от имени предприятия фигурант, по данным следствия, заключил с аффилированной ему компанией договор аренды транспортных средств и спецтехники. Техника использовалась недолго, но работы приняты в полном объеме, и их оплатили.Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура края предъявила иск к обвиняемому о взыскании суммы ущерба. В 2018 году фигурант уже был осужден на 2 года лишения свободы за другое преступление по статье "Мошенничество".В конце 2020 года УФАС по Приморскому краю оштрафовало "Некрополь" на 500 тысяч рублей за то, что оно незаконно ограничивало доступ других ритуальных компаний и родственников умерших на кладбища.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/vzyatka-1597890032.html

https://ria.ru/20210217/politsiya-1597869646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия