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Около 68 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь
Около 68 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь
Экстренную социальную помощь за год получили около 68 тысяч жителей Московской области. Общая сумма выплат составила 431,6 миллиона рублей. Об этом, как... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:14
2021-02-18T16:14
2021-02-18T16:14
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Экстренную социальную помощь за год получили около 68 тысяч жителей Московской области. Общая сумма выплат составила 431,6 миллиона рублей. Об этом, как сообщает телеканал "360", рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.Экстренная социальная помощь предусмотрена для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Выплаты получают инвалиды и жители с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста, малообеспеченные люди. Также выплаты предусмотрены в случаях болезни и безнадзорности.Выплаты выдают и в кризисных ситуациях, если имущество пострадало из-за стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров или взрывов бытового газа.Помощь оказывается раз в год и выдается на основании сведений о доходах.Одиноко проживающие получают до 10 тысяч рублей, а семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, — до 7 тысяч рублей на каждого человека. При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч — одиноко проживающим. Также существует социальный контракт, его размер составляет от 60 до 250 тысяч рублей. Он направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение, преодолеть жизненные трудности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости.
Экстренную социальную помощь за год получили около 68 тысяч жителей Московской области. Общая сумма выплат составила 431,6 миллиона рублей. Об этом, как сообщает телеканал "360"
, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Экстренная социальная помощь предусмотрена для людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Выплаты получают инвалиды и жители с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста, малообеспеченные люди. Также выплаты предусмотрены в случаях болезни и безнадзорности.
Выплаты выдают и в кризисных ситуациях, если имущество пострадало из-за стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров или взрывов бытового газа.
Помощь оказывается раз в год и выдается на основании сведений о доходах.
Одиноко проживающие получают до 10 тысяч рублей, а семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, — до 7 тысяч рублей на каждого человека. При повреждении или утрате жилья и имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч — одиноко проживающим.
Также существует социальный контракт, его размер составляет от 60 до 250 тысяч рублей. Он направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение, преодолеть жизненные трудности.