https://ria.ru/20210218/vykhodnoy-1597944540.html

Член Общественной палаты Хамзаев предложил ввести новый праздничный день

Член Общественной палаты Хамзаев предложил ввести новый праздничный день

В России следует учредить новый праздник — День здорового образа жизни, считает член Общественной палаты Российской Федерации, глава организации "Трезвая... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:44

2021-02-18T08:44

2021-02-18T11:14

здоровый образ жизни (зож)

россия

трезвая россия

султан хамзаев

михаил мурашко

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В России следует учредить новый праздник — День здорового образа жизни, считает член Общественной палаты Российской Федерации, глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Такую идею он изложил в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщает RT.Хамзаев напомнил, что президент Владимир Путин не раз подчеркивал важность формирования у россиян здорового образа жизни: это нужно как для развития отдельно взятого человека, так и для всех граждан в целом. А сейчас, по мнению главы "Трезвой России", здоровый образ жизни стал одним из основных составных элементов национальной идеи. Поэтому он предложил во Всемирный день здоровья, 7 апреля, учредить "выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом".Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил стимулировать россиян вести здоровый образ жизни. По его мнению, те, кто занимается в спортивных центрах, могли бы получать налоговые вычеты, например от стоимости абонемента. Еще один депутат, член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко, со своей стороны, полагает, что работодатели могли бы стимулировать работников в укреплении здоровья. По его словам, здоровый образ жизни служит основой для профилактики болезней.

https://ria.ru/20210129/vykhodnye-1595203487.html

россия

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здоровый образ жизни (зож), россия, трезвая россия, султан хамзаев, михаил мурашко, госдума рф, общество