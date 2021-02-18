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В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:03
2021-02-18T13:03
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.В четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля.Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики. Делегаты определили пути социально-экономического и политического развития страны на ближайшие пять лет, приняли резолюцию, которая будет направлена президенту для рассмотрения и принятия необходимых решений.Во время выступления на форуме Лукашенко, в частности, заявил, что Белоруссии важны отношения с Евросоюзом, но стратегическим союзником и основным экономическим партнером была и будет Россия. Он также отметил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет, новые наднациональные органы в Союзе не нужны.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

13:03 18.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля.
"Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду - только что завершилось Всебелорусское собрание", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.
Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики. Делегаты определили пути социально-экономического и политического развития страны на ближайшие пять лет, приняли резолюцию, которая будет направлена президенту для рассмотрения и принятия необходимых решений.
Во время выступления на форуме Лукашенко, в частности, заявил, что Белоруссии важны отношения с Евросоюзом, но стратегическим союзником и основным экономическим партнером была и будет Россия. Он также отметил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет, новые наднациональные органы в Союзе не нужны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:52
Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит "париться из-за санкций"
 
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияПолитика
 
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