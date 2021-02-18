https://ria.ru/20210218/vstrecha-1597992330.html

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:03

2021-02-18T13:03

2021-02-18T13:03

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209539_840:602:1888:1191_1920x0_80_0_0_018ffb3440d6fe3c83b087a8beb3330f.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.В четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля.Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике.Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики. Делегаты определили пути социально-экономического и политического развития страны на ближайшие пять лет, приняли резолюцию, которая будет направлена президенту для рассмотрения и принятия необходимых решений.Во время выступления на форуме Лукашенко, в частности, заявил, что Белоруссии важны отношения с Евросоюзом, но стратегическим союзником и основным экономическим партнером была и будет Россия. Он также отметил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет, новые наднациональные органы в Союзе не нужны.

https://ria.ru/20210218/sanktsii-1597977533.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика