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Лавров встретится с главой МИД Афганистана

Лавров встретится с главой МИД Афганистана

Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар посетит Россию 24-27 февраля, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:43

2021-02-18T16:43

2021-02-18T16:43

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мид афганистана

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афганистан

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар посетит Россию 24-27 февраля, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Визит главы МИД Афганистана запланирован на 24-27 февраля, в ходе него состоится встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отметила она.Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия уделяет особое внимание процессу национального примирения в Афганистане.Новая международная встреча по содействию урегулированию конфликта в Афганистане может состояться до конца текущего месяца в Москве, заявил ранее в интервью Sputnik Afghanistan спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

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россия, сергей лавров, мид афганистана, москва, афганистан, политика