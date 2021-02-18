Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/vizit-1598049888.html
Лавров встретится с главой МИД Афганистана
Лавров встретится с главой МИД Афганистана
Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар посетит Россию 24-27 февраля, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:43
2021-02-18T16:43
россия
сергей лавров
мид афганистана
москва
афганистан
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597573290_0:110:3072:1837_1920x0_80_0_0_c99cfa9f4f8d4af23371086264f85465.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар посетит Россию 24-27 февраля, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Визит главы МИД Афганистана запланирован на 24-27 февраля, в ходе него состоится встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отметила она.Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия уделяет особое внимание процессу национального примирения в Афганистане.Новая международная встреча по содействию урегулированию конфликта в Афганистане может состояться до конца текущего месяца в Москве, заявил ранее в интервью Sputnik Afghanistan спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210214/nato-1597411869.html
россия
москва
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597573290_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_6895a7438b4348d871f29856f2361760.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, мид афганистана, москва, афганистан, политика

Лавров встретится с главой МИД Афганистана

16:43 18.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар посетит Россию 24-27 февраля, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Визит главы МИД Афганистана запланирован на 24-27 февраля, в ходе него состоится встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, отметила она.
"Предполагается обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических связей, а также вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане и проблематике противодействия угрозам терроризма и наркотрафика", - сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия уделяет особое внимание процессу национального примирения в Афганистане.
Новая международная встреча по содействию урегулированию конфликта в Афганистане может состояться до конца текущего месяца в Москве, заявил ранее в интервью Sputnik Afghanistan спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Военнослужащие НАТО и Афганистана на военной базе в провинции Гильменд - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 11:54
Генсек НАТО оценил возможность вывода войск альянса из Афганистана
 
РоссияСергей ЛавровМИД АфганистанаМоскваАфганистанПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе рассказали об ожиданиях насчет работы с Россией по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
Лента новостейМолния