https://ria.ru/20210218/vishnya-1598060036.html

Охранник раскрыл подробности трагедии в "Зимней вишне"

Охранник раскрыл подробности трагедии в "Зимней вишне"

Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин заявил в суде, что в день пожара, когда охранно-пожарная сигнализация не заработала автоматически, пытался запустить... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:31

2021-02-18T17:31

2021-02-18T17:31

россия

пожар в торговом центре в кемерово

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 18 фев - РИА Новости. Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин заявил в суде, что в день пожара, когда охранно-пожарная сигнализация не заработала автоматически, пытался запустить ее вручную, передает корреспондент РИА Новости.Отвечая на вопросы адвоката, он пояснил, что не был ознакомлен с должностной инструкцией и с договором на оказание охранных услуг, а свои должностные обязанности знал со слов Гумирова (старшего на объекте – ред.).Также, по словам обвиняемого, с ним не был заключен трудовой договор. "При этом мне предъявили его (трудовой договор – ред.) когда я уже в СИЗО находился", – рассказал Антюшин, не уточняя, кто ему предъявил договор.Антюшину вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.

https://ria.ru/20200304/1568146350.html

https://ria.ru/20200617/1573055853.html

россия

кемерово

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, происшествия