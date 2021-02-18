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Охранник раскрыл подробности трагедии в "Зимней вишне"
Охранник раскрыл подробности трагедии в "Зимней вишне"
Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин заявил в суде, что в день пожара, когда охранно-пожарная сигнализация не заработала автоматически, пытался запустить... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:31
2021-02-18T17:31
россия
пожар в торговом центре в кемерово
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 18 фев - РИА Новости. Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин заявил в суде, что в день пожара, когда охранно-пожарная сигнализация не заработала автоматически, пытался запустить ее вручную, передает корреспондент РИА Новости.Отвечая на вопросы адвоката, он пояснил, что не был ознакомлен с должностной инструкцией и с договором на оказание охранных услуг, а свои должностные обязанности знал со слов Гумирова (старшего на объекте – ред.).Также, по словам обвиняемого, с ним не был заключен трудовой договор. "При этом мне предъявили его (трудовой договор – ред.) когда я уже в СИЗО находился", – рассказал Антюшин, не уточняя, кто ему предъявил договор.Антюшину вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
https://ria.ru/20200304/1568146350.html
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россия, пожар в торговом центре в кемерово, кемерово, происшествия

Охранник раскрыл подробности трагедии в "Зимней вишне"

17:31 18.02.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области Демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня". 27 июля 2018
Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 18 фев - РИА Новости. Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин заявил в суде, что в день пожара, когда охранно-пожарная сигнализация не заработала автоматически, пытался запустить ее вручную, передает корреспондент РИА Новости.

"Сначала я снимал (раздел охраны - ред.), потому что в автоматическом режиме (система оповещения охранно-пожарной сигнализации – ред.) не запустилась… В начале снял, потом взял на охрану раздел, он опять не запустился (автоматически – ред.), я уже после этого кнопку начал ручного пуска нажимать", – сказал Антюшин.

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Очевидец трагедии в "Зимней вишне" рассказал в суде об ошибке пожарных
Отвечая на вопросы адвоката, он пояснил, что не был ознакомлен с должностной инструкцией и с договором на оказание охранных услуг, а свои должностные обязанности знал со слов Гумирова (старшего на объекте – ред.).
Также, по словам обвиняемого, с ним не был заключен трудовой договор. "При этом мне предъявили его (трудовой договор – ред.) когда я уже в СИЗО находился", – рассказал Антюшин, не уточняя, кто ему предъявил договор.
Антюшину вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети.
 
РоссияПожар в торговом центре в КемеровоКемеровоПроисшествия
 
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