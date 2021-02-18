https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598082097.html

WP: американские дипломаты попросили привить их вакциной "Спутник V"

WP: американские дипломаты попросили привить их вакциной "Спутник V"

Некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной "Спутник V", сообщила газета Washington... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:19

2021-02-18T19:19

2021-02-18T23:37

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Некоторые американские дипломаты, работающие в Москве, обратились к российским властям с просьбой привить их вакциной "Спутник V", сообщила газета Washington Post.По данным издания, нехватка препаратов американского производства для дипломатов наблюдается во многих странах — Госдеп запрашивал для своих сотрудников 315 тысяч доз вакцин, однако пока получил менее четверти от этого объема.Газета отмечает, что российская вакцина еще не получила одобрение ВОЗ или американского регулятора и Госдеп не рекомендовал своим сотрудникам прививаться ею, однако "позволил им самим принимать решения касательно здоровья".По данным источников WP, по меньшей мере 13 стран уже предложили сделать прививки американским дипломатам вакцинами, которые ранее они у самих США и закупили. Вашингтон, по данным издания, это предложение уже принял. Сейчас дипведомство изучает подобные предложения еще от восьми стран."Для самой богатой страны мира стыдно просить милостыню от других, когда это касается вакцин, особенно если учесть, что лучшие вакцины были произведены в США", — цитирует газета неназванного дипломата, работающего на Ближнем Востоке.Как отметил и.о. замгоссекретаря Кэрол Перес, комментируя обстановку, "это очень нестабильная ситуация, и мы понимаем, что сотрудники жаждут информации". Он и другие американские чиновники заявили газете, что работают над ответом.

https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, воз, сша, в мире