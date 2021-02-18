https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597984491.html

Третью российскую вакцину от COVID-19 хотят зарегистрировать 20 февраля

Третью российскую вакцину от COVID-19 хотят зарегистрировать 20 февраля

На 20 февраля намечена регистрация третьей российской вакцины от коронавируса, которую создали в Центре имени Чумакова, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:27

2021-02-18T12:27

2021-02-18T14:12

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На 20 февраля намечена регистрация третьей российской вакцины от коронавируса, которую создали в Центре имени Чумакова, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что это должно произойти в середине февраля.Препарат "КовиВак" — не просто третий по счету после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны", но и третий по виду. Его разработали на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса. При введении организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, поскольку использован вирус целиком, а не только фрагмент его генома, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов. Клинические испытания начались в начале октября, пока нежелательные явления не выявлены. В январе разработчики подали документы на регистрацию.Скоро завершится вторая фаза, дальнейшие тесты пройдут на трех тысячах добровольцев.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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