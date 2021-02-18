https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597974228.html

Армения одобрила применение в стране вакцины "Спутник V"

Армения одобрила применение в стране вакцины "Спутник V"

Армения одобрила применение в стране вакцин "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer против коронавируса, сообщила в четверг журналистам министр здравоохранения Анаит... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:39

2021-02-18T11:39

2021-02-18T11:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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михаил мурашко

здоровье - общество

astrazeneca

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ЕРЕВАН, 18 фев – РИА Новости. Армения одобрила применение в стране вакцин "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer против коронавируса, сообщила в четверг журналистам министр здравоохранения Анаит Аванесян."Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить", - сказала Аванесян.Ранее министр здравоохранения заявила РИА Новости, что Армения будет применять российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса, переговоры о поставках завершатся в ближайшие дни. В ноябре 2020 года пресс-служба минздрава РФ сообщала, что глава ведомства Михаил Мурашко в Ереване передал занимавшему тогда пост главы минздрава Арсену Торосяну образцы вакцины "Спутник V". Вакцина была испытана на добровольцах. Позднее армянская сторона согласилась на предложение о приобретении вакцины AstraZeneca против коронавируса для 3% населения в рамках глобального механизма обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX Facility).

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2021

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