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В Москве проведут испытания назальной формы "Спутника V"

В Москве проведут испытания назальной формы "Спутника V"

В Москве проведут три фазы клинических испытаний назального варианта вакцины "Спутник V". РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:08

2021-02-18T11:08

2021-02-18T14:22

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Москве проведут три фазы клинических испытаний назального варианта вакцины "Спутник V".Он уточнил, что этот препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительный барьер.Накануне Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний вакцины "Спутник Лайт" — еще одной вакцины из линейки "Спутник". Ее схема предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.Флагманом в России остается "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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