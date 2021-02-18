В Москве проведут испытания назальной формы "Спутника V"
11:08 18.02.2021 (обновлено: 14:22 18.02.2021)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Москве проведут три фазы клинических испытаний назального варианта вакцины "Спутник V".
"Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма "Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки", — написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что этот препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительный барьер.
Накануне Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний вакцины "Спутник Лайт" — еще одной вакцины из линейки "Спутник". Ее схема предполагает только один укол и более короткий период выработки антител.
Флагманом в России остается "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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