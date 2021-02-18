https://ria.ru/20210218/vagony-1598045370.html

В Амурской области частично восстановили движение после схода вагонов

В Амурской области частично восстановили движение после схода вагонов

Движение поездов на станции Ангарич в Амурской области, где в среду вечером произошел сход вагонов с углем, восстановлено по одному пути, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:21

2021-02-18T16:21

2021-02-18T16:21

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забайкальская железная дорога

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москва

хабаровск

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происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Движение поездов на станции Ангарич в Амурской области, где в среду вечером произошел сход вагонов с углем, восстановлено по одному пути, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.Сход 25 вагонов с углем произошел 17 февраля в 20:56 мск на территории Сковородинского района на перегоне станций Ангарич – Джиктанда Забайкальской железной дороги. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение по дороге было временно приостановлено в обоих направлениях. Жертв и пострадавших нет. На месте схода работают восстановительные поезда со станции Сковородино, Магдагачи и Ерофей Павлович. На месте работает комиссия ОАО "РЖД", создан оперативный штаб, работают сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка.По информации ЗЖД, пассажирские поезда дальнего следования № 7 сообщением Владивосток – Омск, № 12 сообщением Самара – Владивосток, № 326 сообщением Тында – Хабаровск, № 1 сообщением Владивосток – Москва, № 325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри, № 2 сообщением Москва – Владивосток, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам следования. Диспетчерским аппаратом Восточного полигона ОАО "РЖД" принимаются меры для их скорейшего ввода в график движения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, забайкальская железная дорога , ржд, москва, хабаровск, владивосток, происшествия