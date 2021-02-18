В Амурской области частично восстановили движение после схода вагонов
© МЧС России по Амурской области Место схода вагонов в Амурской области
© МЧС России по Амурской области
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Движение поездов на станции Ангарич в Амурской области, где в среду вечером произошел сход вагонов с углем, восстановлено по одному пути, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Сход 25 вагонов с углем произошел 17 февраля в 20:56 мск на территории Сковородинского района на перегоне станций Ангарич – Джиктанда Забайкальской железной дороги. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. Движение по дороге было временно приостановлено в обоих направлениях. Жертв и пострадавших нет. На месте схода работают восстановительные поезда со станции Сковородино, Магдагачи и Ерофей Павлович. На месте работает комиссия ОАО "РЖД", создан оперативный штаб, работают сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка.
"Восемнадцатого февраля в 13:58 мск восстановлено движение поездов по одному пути на станции Ангарич Забайкальской железной дороги, прерванное ранее в связи со сходом вагонов грузового поезда... Восстановление движения по второму пути продолжается. На месте работает комиссия ЗабЖД", - говорится в сообщении.
По информации ЗЖД, пассажирские поезда дальнего следования № 7 сообщением Владивосток – Омск, № 12 сообщением Самара – Владивосток, № 326 сообщением Тында – Хабаровск, № 1 сообщением Владивосток – Москва, № 325 сообщением Хабаровск – Нерюнгри, № 2 сообщением Москва – Владивосток, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам следования. Диспетчерским аппаратом Восточного полигона ОАО "РЖД" принимаются меры для их скорейшего ввода в график движения.