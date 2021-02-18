https://ria.ru/20210218/ukraina-1598086205.html

В США подчеркнули необходимость реформ на Украине для вступления в НАТО

В США подчеркнули необходимость реформ на Украине для вступления в НАТО

Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим Украине для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:48

2021-02-18T19:48

2021-02-18T19:48

верховная рада украины

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в мире

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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим Украине для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции, сообщила в четверг пресс-служба украинского посольства США.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210216/put-1597721985.html

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украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, нато, сша, украина, в мире