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В США подчеркнули необходимость реформ на Украине для вступления в НАТО
В США подчеркнули необходимость реформ на Украине для вступления в НАТО
Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим Украине для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:48
2021-02-18T19:48
верховная рада украины
нато
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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим Украине для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции, сообщила в четверг пресс-служба украинского посольства США.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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верховная рада украины, нато, сша, украина, в мире

В США подчеркнули необходимость реформ на Украине для вступления в НАТО

19:48 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим Украине для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции, сообщила в четверг пресс-служба украинского посольства США.

"Украина - важный партнер НАТО и имеет критически важное значение для безопасности в черноморском и трансатлантическом регионах. Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины. Мы приветствуем сотрудничество Украины и закрепление в Конституции намерения вступить в НАТО", - говорится в сообщении в Facebook посольства.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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