https://ria.ru/20210218/ukraina-1598086205.html
В США подчеркнули необходимость реформ на Украине для вступления в НАТО
В США подчеркнули необходимость реформ на Украине для вступления в НАТО
Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим Украине для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:48
2021-02-18T19:48
2021-02-18T19:48
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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим Украине для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции, сообщила в четверг пресс-служба украинского посольства США.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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верховная рада украины, нато, сша, украина, в мире