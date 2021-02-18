На Украине чиновники закупали непригодные ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины раскрыло закупку чиновниками минобороны страны непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 11 миллионов гривен (395 тысяч долларов), сообщила в четверг пресс-служба ГБР.
"Государственным бюро расследований разоблачена преступная деятельность должностных лиц министерства обороны Украины при закупке за бюджетные средства аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных сил Украины на общую сумму 11 миллионов гривен... их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении на сайте бюро.
Отмечается, что следователи уже провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории Киева, в ходе которых были изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и документы.
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