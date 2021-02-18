https://ria.ru/20210218/ukraina-1598071350.html

На Украине чиновники закупали непригодные ИВЛ

На Украине чиновники закупали непригодные ИВЛ

Государственное бюро расследований Украины раскрыло закупку чиновниками минобороны страны непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:27

2021-02-18T18:27

2021-02-18T18:27

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КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины раскрыло закупку чиновниками минобороны страны непригодных к использованию аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 11 миллионов гривен (395 тысяч долларов), сообщила в четверг пресс-служба ГБР.Отмечается, что следователи уже провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории Киева, в ходе которых были изъяты электронные носители информации, мобильные телефоны и документы.

https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596730016.html

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