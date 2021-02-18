https://ria.ru/20210218/ukraina-1597994374.html

В Кремле назвали Украину недружественным государством

В Кремле назвали Украину недружественным государством

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:11

2021-02-18T13:11

2021-02-18T13:11

россия

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

украина

политика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не является дружественным для России государством.По его словам, это государство, которое имеет очень серьезную проблему на юго-востоке своей территории и которое пока не может или не хочет справиться с этими проблемами путем выполнения минского комплекса мер.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

россия

украина

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2021

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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, украина, политика