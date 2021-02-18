https://ria.ru/20210218/ukraina-1597843201.html

Украина жестко поглумилась над МВФ

Украина жестко поглумилась над МВФ

На днях работавшая на Украине в течение месяца в рамках первого пересмотра программы stand-by миссия МВФ уехала из Киева, так и не приняв предварительного... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:06

тимофей милованов

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На днях работавшая на Украине в течение месяца в рамках первого пересмотра программы stand-by миссия МВФ уехала из Киева, так и не приняв предварительного положительного решения о возможности предоставления второго транша кредита. Глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся". Что в точности соответствует словам Остапа Бендера, сказанным архивариусу Коробейникову: "Говорят тебе русским языком: завтра — значит завтра!"По словам Люнгмана, дискуссии, не завершившиеся приходом к консенсусу, касались "усиления управления Национальным банком, улучшения законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления, мер, направленных на уменьшение фискального дефицита, законодательных инициатив по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также мероприятий в сфере энергетики".В переводе на человеческий украинским властям было предложено, например, отказаться от только что введенного временного регулирования газового тарифа, а также сделать целый ряд уступок в сферах экономики, государственного суверенитета и т.п. в обмен на транш кредита в размере 700 миллионов долларов. Пока стороны к согласию не пришли. Но нет ни малейших сомнений, что уже в ближайшие месяцы Украина прогнется под условия МВФ в обмен на копеечных размеров заимствования. Состояние экономики, развал в которой прошел точку невозврата, а также зависимость от внешнего управления просто не оставляют Украине шансов соскочить с этого крючка.Бывший министр экономики, а ныне советник главы офиса президента Тимофей Милованов, комментируя результаты работы миссии, сообщил, что это МВФ (а не Украина) опозорился, выразив это с доступной ему образностью (у нас не офис украинского президента, а приличное издание, поэтому цитировать брезгуем). Милованов ранее прославился признанием в том, что он дебил, не читает книг, а также призывами писать доносы на окружающих ради продвижения по карьерной лестнице. Но так или иначе, он является официальным лицом, и стилистика его комментария наглядно демонстрирует уровень нынешней украинской власти. Отметим, что суть комментария переворачивает все с ног на голову. Это МВФ и "западные партнеры" в обмен на единственный транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов получили от Украины рынок земли, налоговые льготы для финансовых спекулянтов, фактический контроль над Национальным банком и так называемой антикоррупционной инфраструктурой. И это МВФ продавливает выгодные Западу решения в обмен на мизерный транш кредита.А теперь подробнее о том, что именно продавливает МВФ.Набор требований можно условно разделить по степени их приоритетности.Например, требования немедленно отказаться от временного регулирования тарифов на газ, вероятно, намеренно выпячиваются. Но в связи с краткосрочностью применения временного регулирования (до 1 апреля) эти требования явно не являются ключевыми для МВФ. Скорее это предмет для торга. Более того, к следующему визиту миссии МВФ эта проблема может рассосаться сама собой не только в связи с окончанием срока действия временного регулирования, но и по причине потепления. И обе стороны смогут сделать вид, что проблема решена, хотя она неизбежно вернется уже в ноябре. Сложнее с тарифами на электроэнергию, которые также действуют до 1 апреля. Тут МВФ будет более настойчив в связи с наличием прямого интереса западных компаний в обеспечении выплат по зеленому тарифу. Это в краткосрочной перспективе. А в более долгосрочной — в связи с наличием интереса по превращению Украины в нетто-импортера электроэнергии из ЕС. Для чего нужно максимально сократить возможности по производству собственной электроэнергии (кроме зеленой) и одновременно сделать цены на электроэнергию на внутреннем рынке (как для бытового, так и для промышленного потребления) более высокими, чем в ядре ЕС. С промышленными потребителями это уже более-менее сделано. На очереди бытовые, которым планируют увеличить тариф с 1,68 до 3,62 гривны за киловатт-час для потребления свыше 300 киловатт-час в месяц как раз с 1 апреля.Меры, направленные на сокращение фискального дефицита, сверхприоритетными для Запада не являются. Это проявляется, например, в закрывании западными экспертами глаз на явно завышенные показатели макроэкономического прогноза и дутые цифры бюджетных поступлений. Это с одной стороны. А с другой — на то, что половина алкогольного рынка, треть рынка топлива, треть растениеводства, изрядная часть импорта (перечень можно продолжать) находятся в тени, что оборачивается даже не десятками, а сотнями миллиардов гривен потерь для бюджета. О чем в МВФ, безусловно, осведомлены, но тему особо не поднимают. Ибо проблемы индейцев шерифа все же волнуют далеко не в первую очередь. В конце концов, недобор этих доходов никак не сказывается на расчетах по обслуживанию и погашению западных кредитов — эти расходы финансируются в полном объеме.Другое дело — передача под непосредственный контроль Запада или усиление такого контроля над интересующими сферами. Это явный приоритет. Одним из важнейших требований МВФ является принятие закона о Высшем совете правосудия — в нужной Западу редакции. Фактически его принятие лишит Украину суверенитета в судебной сфере, полный контроль над судами перейдет к Западу. Кроме того, МВФ интересует укрепление контроля над Национальным банком (хотя куда уж больше) и сохранение в нынешнем виде всей антикоррупционной инфраструктуры, которая с коррупцией не борется, зато является некой параллельной системой власти Запада, встроенной в украинскую власть и финансируемой за счет украинского налогоплательщика. Еще одна серьезно интересующая МВФ тема — "улучшение законодательных и регулятивных основ банковского надзора", под чем подразумевается окончательная зачистка банковской системы от местных игроков в целях упрощения жизни западным банкам.Наконец, МВФ продвигает аудит фонда по борьбе с пандемией COVID-19. Стоит напомнить, что из фонда было потрачено около 70 миллиардов гривен. Причем почти 40 процентов из них — на дорожное строительство в рамках PR-проекта "Большое строительство", который связан с грандиозной коррупцией. Да и по расходованию других средств вопросов тоже немало. Однако целью тут является не восстановление некой справедливости, а возможность подвесить на крючок представителей нынешней власти, связанных с этим грандиозным "распилом".В отсутствие внешних кредитов украинская власть пока обходится заимствованиями на внутреннем рынке. Но они уже подорожали до 12,5 процента годовых с девяти процентов осенью прошлого года. Да и полностью заместить внешние заимствования внутренними Украина просто не в состоянии: и по причине рекордного дефицита бюджета в 2021 году (почти 250 миллиардов гривен), и по причине необходимости выплат на обслуживание и погашение только государственных внешних займов в сумме свыше 7,2 миллиарда долларов.Поэтому идти на поклон к МВФ Киеву все равно придется. Причем в очень недалекой перспективе. И выполнять при этом придется в первую очередь те требования, которые для МВФ являются наиболее приоритетными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/mvf-1597317001.html

https://ria.ru/20210215/mvf-1597470580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/ukraina-1597546851.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

тимофей милованов, мвф, киев, украина, авторы, мнение - авторы