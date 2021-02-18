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Угрожавшего судье убийством жителя Чебоксар будут принудительно лечить
Угрожавшего судье убийством жителя Чебоксар будут принудительно лечить
Принудительные меры медицинского характера будут применены к жителю Чебоксар, угрожавшего судье и его близким убийством, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:33
2021-02-18T17:33
россия
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Принудительные меры медицинского характера будут применены к жителю Чебоксар, угрожавшего судье и его близким убийством, сообщает прокуратура Чувашии.Судом установлено, что 44-летний мужчина направил в адрес заместителя председателя Верховного суда Чувашии письменное обращение на его имя, содержащее угрозы убийством и причинением вреда его здоровью и его близким. Кроме того, он же в неприличной форме оскорбил одного из мировых судей при вынесении им решения о признании подсудимого виновным в совершении административного правонарушения, а также оскорбил в неприличной форме федерального судью при вынесении решения об избрании в отношении него меры пресечения.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинения вреда здоровью в отношении судьи и его близких в связи с рассмотрением материалов в суде) и статье 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи)."Йошкар-Олинский городской суд с учетом заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов применил в отношении злоумышленника принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
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россия, чебоксары, происшествия

Угрожавшего судье убийством жителя Чебоксар будут принудительно лечить

17:33 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Принудительные меры медицинского характера будут применены к жителю Чебоксар, угрожавшего судье и его близким убийством, сообщает прокуратура Чувашии.
Судом установлено, что 44-летний мужчина направил в адрес заместителя председателя Верховного суда Чувашии письменное обращение на его имя, содержащее угрозы убийством и причинением вреда его здоровью и его близким. Кроме того, он же в неприличной форме оскорбил одного из мировых судей при вынесении им решения о признании подсудимого виновным в совершении административного правонарушения, а также оскорбил в неприличной форме федерального судью при вынесении решения об избрании в отношении него меры пресечения.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинения вреда здоровью в отношении судьи и его близких в связи с рассмотрением материалов в суде) и статье 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи).
"Йошкар-Олинский городской суд с учетом заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов применил в отношении злоумышленника принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
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