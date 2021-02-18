Угрожавшего судье убийством жителя Чебоксар будут принудительно лечить
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Принудительные меры медицинского характера будут применены к жителю Чебоксар, угрожавшего судье и его близким убийством, сообщает прокуратура Чувашии.
Судом установлено, что 44-летний мужчина направил в адрес заместителя председателя Верховного суда Чувашии письменное обращение на его имя, содержащее угрозы убийством и причинением вреда его здоровью и его близким. Кроме того, он же в неприличной форме оскорбил одного из мировых судей при вынесении им решения о признании подсудимого виновным в совершении административного правонарушения, а также оскорбил в неприличной форме федерального судью при вынесении решения об избрании в отношении него меры пресечения.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинения вреда здоровью в отношении судьи и его близких в связи с рассмотрением материалов в суде) и статье 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи).
"Йошкар-Олинский городской суд с учетом заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов применил в отношении злоумышленника принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
31 января, 16:38В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим ножом