https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034470.html

"Умерла на руках": мать раскрыла подробности убийства ребенка в Чите

"Умерла на руках": мать раскрыла подробности убийства ребенка в Чите

В Чите следователи разбираются в обстоятельствах громкого убийства девятилетней школьницы, которую в среду вечером застрелили из ружья. Подозреваемый — сосед... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:03

2021-02-18T16:03

2021-02-18T19:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598047020_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9b0c8c88d8f81d4a40a89a8dfb1a0049.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Чите следователи разбираются в обстоятельствах громкого убийства девятилетней школьницы, которую в среду вечером застрелили из ружья. Подозреваемый — сосед погибшей Василий. По словам матери девочки, смертельно ранив ребенка выстрелом через дверь, он сдался полиции. О том, как произошла трагедия, — в материале РИА Новости."Мама, держись. Ангелина умирает"Как рассказала РИА Новости мать погибшей Алена Конончук, подвыпивший 33-летний сосед начал ломиться к ним в квартиру в среду утром. В это время все еще были дома: она сама, муж и трое несовершеннолетних детей: два сына и дочка. Делали ремонт."Вася вел себя неадекватно, предлагал мужу "забить стрелку", — вспоминает Алена. — При этом предъявить какие-то конкретные претензии не мог. Федя сказал, что продолжит диалог, когда сосед протрезвеет, а сейчас что-либо обсуждать бесполезно".Василий еще несколько раз постучал в дверь, но ему не открыли. Ближе к вечеру, как показалось Конончукам, он наконец-то угомонился и лег спать. "В шесть часов вечера у Ангелины (имя несовершеннолетней изменено. — Прим. ред.) было занятие по пению во Дворце пионеров, — продолжает Алена. — В пять с чем-то дочь позвонила и сообщила, что уже собирается. Я должна была заехать за ней и отвезти, но спустя несколько минут старший сын сказал по телефону, что Ангелина уже умирает". По словам членов семьи, когда снова раздался стук — на этот раз негромкий, девочка решила, что за ней приехала мама, и побежала открывать. В этот момент прогремел выстрел. Дробь пробила толстую дверь, попав в грудь и голову ребенка. Приехавшая скорая ничем помочь не смогла — Ангелина умерла на руках у отца. Незадолго до этого она успела записать видео в "ТикТоке" о том, что целый день к ним в дверь стучится пьяный сосед. "Добрый" соседПодозреваемый в убийстве скрыться не пытался, дожидался оперативников в подъезде. По словам матери девочки, он сидел на лестнице, бормотал что-то невнятное и даже ухмылялся. В тот же вечер возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", а соседа отвезли на допрос.Про Василия известно, что он жил вместе с матерью и отцом, злоупотреблял алкоголем и иногда вел себя неадекватно."До этой трагедии его нельзя было назвать злодеем, — рассказывает Алена. — У нас были нормальные соседские и местами даже добрые отношения. Однажды Вася подарил свой велосипед моему старшему сыну. Мне кажется, против нашей семьи его настраивала мать. Хотя она мне постоянно улыбалась, было ощущение, что нас недолюбливает". В том, что толкнуло Василия на этот поступок, разбираются следователи. Им предстоит ответить на главный вопрос: было ли убийство умышленным или все произошло по неосторожности. Алена считает, что главной целью был ее супруг, а дочка оказалась возле двери случайно."Следователь, который допрашивал Васю, заявил нам, что тот отдавал отчет своим действиям и прекрасно понимал, какие могут быть последствия, — добавляет Конончук. — Но пытался выставить все так, что убивать никого не хотел, собирался лишь только припугнуть"."Ружье деда"Чтобы определить вменяемость подозреваемого, его в ближайшее время отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. Кроме того, по данным СК, выстрел был сделан из неустановленного оружия. Алена утверждает, что ружье принадлежало деду Василия. Все члены семьи Конончук находятся в шоковом состоянии. Даже четырехлетний сын, ставший свидетелем этой трагедии, осознал, что сестренки больше нет. "Дочь была очень веселым и светлым человечком, — говорит Алена. — Я уже училась у нее некоторым вещам, например долго не держать обиду на людей. Ангелина очень увлекалась пением и, кроме кружка русских народных песен, выступала в церкви. Конечно, муж очень сожалеет, что с утра не вызвал полицию. Возможно, тогда Васю отвезли бы в вытрезвитель и ничего бы не случилось. Но Федя решил, что сосед успокоился и лег спать".На днях Василию изберут меру пресечения — видимо, заключение под стражу. Также не исключено, что в уголовном деле появится еще одна статья — незаконный оборот оружия. Согласно УК России, наказание за убийство малолетнего — вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20210216/ubiystvo-1597744633.html

https://ria.ru/20201105/proisshestvie-1582883393.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия