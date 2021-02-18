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https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034027.html
Италия выдала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности
Италия выдала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности
В Россию из Италии экстрадирован россиянин, более 20 лет находившийся в розыске по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:35
2021-02-18T15:35
россия
генеральная прокуратура рф
москва
италия
происшествия
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Россию из Италии экстрадирован россиянин, более 20 лет находившийся в розыске по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По версии следствия, в июне 1999 года в Новопавловске Ставропольского края Джугашвили в ходе ссоры убил мужчину, который скончался на месте от полученных травм. После этого злоумышленник скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. При этом беглец сменил имя с Мориса Джугашвили на Бориса Циклаури.В 2019 году мужчина был задержан в Италии, в связи с чем Генпрокуратура России обратилась с запросом об экстрадиции. В сопровождении спецконвоя Джугашвили был доставлен в Москву.
https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596336968.html
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россия, генеральная прокуратура рф, москва, италия, происшествия

Италия выдала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности

15:35 18.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Россию из Италии экстрадирован россиянин, более 20 лет находившийся в розыске по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Итальянской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Мориса (Бориса) Джугашвили (Циклаури). Он обвиняется в совершении преступления… убийство", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, в июне 1999 года в Новопавловске Ставропольского края Джугашвили в ходе ссоры убил мужчину, который скончался на месте от полученных травм. После этого злоумышленник скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. При этом беглец сменил имя с Мориса Джугашвили на Бориса Циклаури.
В 2019 году мужчина был задержан в Италии, в связи с чем Генпрокуратура России обратилась с запросом об экстрадиции. В сопровождении спецконвоя Джугашвили был доставлен в Москву.
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