https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1598034027.html

Италия выдала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности

Италия выдала России обвиняемого в убийстве 20-летней давности

В Россию из Италии экстрадирован россиянин, более 20 лет находившийся в розыске по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:35

2021-02-18T15:35

2021-02-18T15:35

россия

генеральная прокуратура рф

москва

италия

происшествия

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. В Россию из Италии экстрадирован россиянин, более 20 лет находившийся в розыске по обвинению в убийстве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По версии следствия, в июне 1999 года в Новопавловске Ставропольского края Джугашвили в ходе ссоры убил мужчину, который скончался на месте от полученных травм. После этого злоумышленник скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. При этом беглец сменил имя с Мориса Джугашвили на Бориса Циклаури.В 2019 году мужчина был задержан в Италии, в связи с чем Генпрокуратура России обратилась с запросом об экстрадиции. В сопровождении спецконвоя Джугашвили был доставлен в Москву.

https://ria.ru/20210206/ekstraditsiya-1596336968.html

https://ria.ru/20210128/ubiystvo-1594950109.html

россия

москва

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, москва, италия, происшествия