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В Подмосковье во время застолья пенсионерка убила приятеля отверткой
В Подмосковье во время застолья пенсионерка убила приятеля отверткой
Жительница Подмосковья во время пьяной ссоры убила приятеля отверткой, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:05
2021-02-18T11:05
2021-02-18T11:05
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жительница Подмосковья во время пьяной ссоры убила приятеля отверткой, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 62-летняя женщина распивала алкоголь со своим знакомым в Балашихе, внезапно у них возникла ссора, в результате которой женщина несколько раз ударила приятеля отверткой в голову и шею. Мужчина скончался на месте.Она добавила, что на допросе женщина призналась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20201013/prigovor-1579532236.html
россия
балашиха
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия