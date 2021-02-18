https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1597967523.html

В Подмосковье во время застолья пенсионерка убила приятеля отверткой

В Подмосковье во время застолья пенсионерка убила приятеля отверткой

Жительница Подмосковья во время пьяной ссоры убила приятеля отверткой, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:05

2021-02-18T11:05

2021-02-18T11:05

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

балашиха

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жительница Подмосковья во время пьяной ссоры убила приятеля отверткой, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 62-летняя женщина распивала алкоголь со своим знакомым в Балашихе, внезапно у них возникла ссора, в результате которой женщина несколько раз ударила приятеля отверткой в голову и шею. Мужчина скончался на месте.Она добавила, что на допросе женщина призналась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20201013/prigovor-1579532236.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия