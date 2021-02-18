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В Подмосковье во время застолья пенсионерка убила приятеля отверткой
В Подмосковье во время застолья пенсионерка убила приятеля отверткой
Жительница Подмосковья во время пьяной ссоры убила приятеля отверткой, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:05
2021-02-18T11:05
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жительница Подмосковья во время пьяной ссоры убила приятеля отверткой, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 62-летняя женщина распивала алкоголь со своим знакомым в Балашихе, внезапно у них возникла ссора, в результате которой женщина несколько раз ударила приятеля отверткой в голову и шею. Мужчина скончался на месте.Она добавила, что на допросе женщина призналась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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россия
балашиха
московская область (подмосковье)
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), балашиха, московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье во время застолья пенсионерка убила приятеля отверткой

11:05 18.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жительница Подмосковья во время пьяной ссоры убила приятеля отверткой, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, 62-летняя женщина распивала алкоголь со своим знакомым в Балашихе, внезапно у них возникла ссора, в результате которой женщина несколько раз ударила приятеля отверткой в голову и шею. Мужчина скончался на месте.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 10:44
Суд вынес приговор вологодской пенсионерке, убившей кота из-за колбасы
"Задержана местная жительница, подозреваемая в убийстве своего 68-летнего знакомого ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку" - ред.)", - сказала Врадий.
Она добавила, что на допросе женщина призналась в содеянном. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)БалашихаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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