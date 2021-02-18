https://ria.ru/20210218/tseny-1597946121.html

Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары

Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары

Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторгу о возможном росте цен на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:57

2021-02-18T08:57

2021-02-18T13:39

юго-восточная азия

ассоциация компаний розничной торговли

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

китай

экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторгу о возможном росте цен на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.В ассоциации пояснили, что с ноября по январь значительно подорожали морские и железнодорожные контейнерные перевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Таким образом, в первую очередь подорожают бытовая техника и электроника — цены на них могут подняться на 10-20 процентов. А стоимость других товаров вырастет на пять-семь процентов. Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что подорожание логистики будет временным. По его мнению, в течение полугода ситуация стабилизируется.О рост цен на электронику в этом году говорил ранее руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. Основной причиной он назвал дефицит основных компонентов, видеокарт, экранов, памяти.

https://ria.ru/20210217/ptitsa-1597771773.html

юго-восточная азия

китай

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2021

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юго-восточная азия, ассоциация компаний розничной торговли, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, экономика