Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары
08:57 18.02.2021 (обновлено: 13:39 18.02.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторгу о возможном росте цен на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.
В ассоциации пояснили, что с ноября по январь значительно подорожали морские и железнодорожные контейнерные перевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Таким образом, в первую очередь подорожают бытовая техника и электроника — цены на них могут подняться на 10-20 процентов. А стоимость других товаров вырастет на пять-семь процентов.
"Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено", — заявили изданию в Минпромторге.
Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что подорожание логистики будет временным. По его мнению, в течение полугода ситуация стабилизируется.
О рост цен на электронику в этом году говорил ранее руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. Основной причиной он назвал дефицит основных компонентов, видеокарт, экранов, памяти.