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Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары
Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары
Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторгу о возможном росте цен на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:57
2021-02-18T13:39
юго-восточная азия
ассоциация компаний розничной торговли
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
китай
экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторгу о возможном росте цен на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.В ассоциации пояснили, что с ноября по январь значительно подорожали морские и железнодорожные контейнерные перевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Таким образом, в первую очередь подорожают бытовая техника и электроника — цены на них могут подняться на 10-20 процентов. А стоимость других товаров вырастет на пять-семь процентов. Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что подорожание логистики будет временным. По его мнению, в течение полугода ситуация стабилизируется.О рост цен на электронику в этом году говорил ранее руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. Основной причиной он назвал дефицит основных компонентов, видеокарт, экранов, памяти.
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юго-восточная азия, ассоциация компаний розничной торговли, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, экономика

Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары

08:57 18.02.2021 (обновлено: 13:39 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ассоциация компаний розничной торговли сообщила Минпромторгу о возможном росте цен на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо.
В ассоциации пояснили, что с ноября по январь значительно подорожали морские и железнодорожные контейнерные перевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Таким образом, в первую очередь подорожают бытовая техника и электроника — цены на них могут подняться на 10-20 процентов. А стоимость других товаров вырастет на пять-семь процентов.

"Торговля гибко реагирует на такие ситуации и постоянно ищет оптимальных поставщиков, чтобы адекватно отвечать на запросы покупателей. Информационное письмо исполнительного директора АКОРТ получено", — заявили изданию в Минпромторге.

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Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов отметил, что подорожание логистики будет временным. По его мнению, в течение полугода ситуация стабилизируется.
О рост цен на электронику в этом году говорил ранее руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. Основной причиной он назвал дефицит основных компонентов, видеокарт, экранов, памяти.
 
Юго-Восточная АзияАссоциация компаний розничной торговлиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КитайЭкономика
 
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