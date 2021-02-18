https://ria.ru/20210218/tsentrobank-1597991007.html

Набиуллина рассказала, когда ЦБ вернется к ключевой ставке в 5-6%

Набиуллина рассказала, когда ЦБ вернется к ключевой ставке в 5-6%

ЦБ РФ в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% с нынешних 4,25%, сроки и темпы будут зависеть от прогноза инфляции, заявила... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:59

2021-02-18T12:59

2021-02-18T13:45

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в 2021-2023 годах будет возвращаться к нейтральной ключевой ставке в 5-6% с нынешних 4,25%, сроки и темпы будут зависеть от прогноза инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки - она тоже может уточняться, но сейчас это 5-6%", - сказала она в ходе конференции Ассоциации банков России. ЦБ в феврале опубликовал среднесрочный прогноз на 2021-2023 годы."Скорость возврата, темпы возврата, когда мы начнем возврат, будут зависеть от ситуации, от нашего прогноза инфляции. На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд – проинфляционные и дезинфляционные факторы", - добавила Набиуллина.Раньше ЦБ считал, что в 2021 году явно будут преобладать дезинфляционные риски, которые будут связаны с характером восстановления экономики после пандемии, пояснила глава регулятора. "Мы сейчас не видим преобладания таких рисков в 2021 году. Безусловно, ситуация динамичная, будет развиваться, будем каждый раз отслеживать, уточнять свое видение", - добавила она.Банк России по итогам заседания 12 февраля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика