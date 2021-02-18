https://ria.ru/20210218/tranzit-1598089119.html

Транзит грузовиков свыше 12 тонн на 20-21 февраля переводится на ЦКАД

Транзит грузовиков свыше 12 тонн на 20-21 февраля переводится на ЦКАД

подмосковный Минтранс. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:11

2021-02-18T20:11

2021-02-18T20:11

новости подмосковья

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Транзитное движение грузовиков свыше 12 тонн в период 20-21 февраля переключат с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД, сообщает подмосковный Минтранс."Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные для жителей Подмосковья и Москвы магистрали. Первые ограничения будут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля. В это время большегрузы свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД, а также транзитом по региональным автомобильным дорогам Московской области в границах малой "бетонки" А-107", - говорится в сообщении.Временные ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву и Московскую область, а также на транспортировку дорожно-эксплуатационной и уборочной техники и те грузовые автомобили, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.Минтранс Подмосковья призывает водителей и владельцев большегрузного транспорта учитывать данные ограничения при планировании поездок на территории области и заранее планировать маршруты движения, используя ЦКАД или бетонные кольца А-107 и А-108.

https://ria.ru/20210218/vyplaty-1598044175.html

московская область (подмосковье)

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авто, московская область (подмосковье)