Транзит грузовиков свыше 12 тонн на 20-21 февраля переводится на ЦКАД
© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в фотобанкГрузовики в очереди на пересечение российско-украинской границы
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Транзитное движение грузовиков свыше 12 тонн в период 20-21 февраля переключат с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД, сообщает подмосковный Минтранс.
"Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные для жителей Подмосковья и Москвы магистрали. Первые ограничения будут действовать с 9 утра 20 февраля до 9 утра 22 февраля. В это время большегрузы свыше 12 тонн не смогут проехать транзитом через МКАД, а также транзитом по региональным автомобильным дорогам Московской области в границах малой "бетонки" А-107", - говорится в сообщении.
Временные ограничения не коснутся грузовиков с действующими пропусками, направляющихся в Москву и Московскую область, а также на транспортировку дорожно-эксплуатационной и уборочной техники и те грузовые автомобили, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.
Минтранс Подмосковья призывает водителей и владельцев большегрузного транспорта учитывать данные ограничения при планировании поездок на территории области и заранее планировать маршруты движения, используя ЦКАД или бетонные кольца А-107 и А-108.