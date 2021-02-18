https://ria.ru/20210218/teplo-1598103614.html

В Москве подняли температуру в системе отопления из-за аномальных морозов

В Москве подняли температуру в системе отопления из-за аномальных морозов

Температуру теплоносителя в столичных сетях повысили из-за надвигающихся морозов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-18T23:12

2021-02-18T23:12

2021-02-19T00:08

отопительный сезон 2020-2021 в россии

погода

отопление

теплоснабжение

жкх

москва

зима (время года)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Москве нагрели трубы до 130 градусов из-за аномальных морозов

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585411832_0:84:3108:1832_1920x0_80_0_0_8ef25508f568c1fd4516bd8e9f4a82bc.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Температуру теплоносителя в столичных сетях повысили из-за надвигающихся морозов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Сейчас температура <…> максимальная — 130 градусов", — говорится в публикации.Уточняется, что такие меры помогут сохранить тепло в московских домах во время похолодания, которое наступит в ближайшее время. Ожидается, что в выходные столбики термометров ночью могут опускаться до минус 27 градусов, а днем в столице прогнозируют 22-24 градуса мороза.

https://realty.ria.ru/20210218/teplo-1597964243.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отопительный сезон 2020-2021 в россии, погода, отопление, теплоснабжение, жкх, москва, зима (время года), общество