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В Москве подняли температуру в системе отопления из-за аномальных морозов
В Москве подняли температуру в системе отопления из-за аномальных морозов
Температуру теплоносителя в столичных сетях повысили из-за надвигающихся морозов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-18T23:12
2021-02-19T00:08
отопительный сезон 2020-2021 в россии
погода
отопление
теплоснабжение
жкх
москва
зима (время года)
общество
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В Москве нагрели трубы до 130 градусов из-за аномальных морозов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Температуру теплоносителя в столичных сетях повысили из-за надвигающихся морозов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Сейчас температура &lt;…&gt; максимальная — 130 градусов", — говорится в публикации.Уточняется, что такие меры помогут сохранить тепло в московских домах во время похолодания, которое наступит в ближайшее время. Ожидается, что в выходные столбики термометров ночью могут опускаться до минус 27 градусов, а днем в столице прогнозируют 22-24 градуса мороза.
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отопительный сезон 2020-2021 в россии, погода, отопление, теплоснабжение, жкх, москва, зима (время года), общество

В Москве подняли температуру в системе отопления из-за аномальных морозов

23:12 18.02.2021 (обновлено: 00:08 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМашинный зал районной тепловой станции
Машинный зал районной тепловой станции - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Температуру теплоносителя в столичных сетях повысили из-за надвигающихся морозов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города. Сейчас температура <…> максимальная — 130 градусов", — говорится в публикации.
Уточняется, что такие меры помогут сохранить тепло в московских домах во время похолодания, которое наступит в ближайшее время. Ожидается, что в выходные столбики термометров ночью могут опускаться до минус 27 градусов, а днем в столице прогнозируют 22-24 градуса мороза.
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Отопительный сезон 2020-2021 в РоссииПогодаОтоплениеТеплоснабжениеЖКХМоскваЗима (время года)Общество
 
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