https://ria.ru/20210218/tailand-1598024813.html

Пхукет готовится принять первый чартер с богатыми туристами

Пхукет готовится принять первый чартер с богатыми туристами

В воскресенье, 21 февраля, на Пхукете должен совершить посадку чартерный рейс с 70-ю туристами из-за границы, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:08

2021-02-18T19:08

2021-02-18T19:08

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пхукет (остров)

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В воскресенье, 21 февраля, на Пхукете должен совершить посадку чартерный рейс с 70-ю туристами из-за границы, сообщает газета "Новости Пхукета".Самолет с иностранцами прилетит из Индонезии. На борту будут граждане США, Канады, Дании, Бразилии, Франции и Украины.Путешественникам придется пройти "карантин на виллах", после чего они смогут свободно отдыхать на острове. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Центра по управлению ситуацией в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин.Он подчеркнул, что речь идет об обеспеченных лицах. Карантин они будут проходить в отеле на восточном побережье Пхукета. Первые пять дней туристы проведут строго в номерах, а затем смогут пользоваться отельной инфраструктурой.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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