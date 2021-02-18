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Пхукет готовится принять первый чартер с богатыми туристами
Пхукет готовится принять первый чартер с богатыми туристами
В воскресенье, 21 февраля, на Пхукете должен совершить посадку чартерный рейс с 70-ю туристами из-за границы, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:08
2021-02-18T19:08
туризм
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коронавирус covid-19
куда поехать
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новости - туризм
пхукет (остров)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В воскресенье, 21 февраля, на Пхукете должен совершить посадку чартерный рейс с 70-ю туристами из-за границы, сообщает газета "Новости Пхукета".Самолет с иностранцами прилетит из Индонезии. На борту будут граждане США, Канады, Дании, Бразилии, Франции и Украины.Путешественникам придется пройти "карантин на виллах", после чего они смогут свободно отдыхать на острове. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Центра по управлению ситуацией в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин.Он подчеркнул, что речь идет об обеспеченных лицах. Карантин они будут проходить в отеле на восточном побережье Пхукета. Первые пять дней туристы проведут строго в номерах, а затем смогут пользоваться отельной инфраструктурой.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, авиакомпании, самолеты, новости - туризм, пхукет (остров), франция, дания, канада, бразилия, сша, украина

Пхукет готовится принять первый чартер с богатыми туристами

19:08 18.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В воскресенье, 21 февраля, на Пхукете должен совершить посадку чартерный рейс с 70-ю туристами из-за границы, сообщает газета "Новости Пхукета".
Самолет с иностранцами прилетит из Индонезии. На борту будут граждане США, Канады, Дании, Бразилии, Франции и Украины.
Путешественникам придется пройти "карантин на виллах", после чего они смогут свободно отдыхать на острове. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Центра по управлению ситуацией в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин.
Он подчеркнул, что речь идет об обеспеченных лицах.
Карантин они будут проходить в отеле на восточном побережье Пхукета. Первые пять дней туристы проведут строго в номерах, а затем смогут пользоваться отельной инфраструктурой.
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмавиакомпаниисамолетыНовости - ТуризмПхукет (остров)ФранцияДанияКанадаБразилияСШАУкраина
 
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