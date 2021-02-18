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Пхукет готовится принять первый чартер с богатыми туристами
Пхукет готовится принять первый чартер с богатыми туристами
В воскресенье, 21 февраля, на Пхукете должен совершить посадку чартерный рейс с 70-ю туристами из-за границы, сообщает газета "Новости Пхукета". РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:08
2021-02-18T19:08
2021-02-18T19:08
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В воскресенье, 21 февраля, на Пхукете должен совершить посадку чартерный рейс с 70-ю туристами из-за границы, сообщает газета "Новости Пхукета".Самолет с иностранцами прилетит из Индонезии. На борту будут граждане США, Канады, Дании, Бразилии, Франции и Украины.Путешественникам придется пройти "карантин на виллах", после чего они смогут свободно отдыхать на острове. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Центра по управлению ситуацией в условиях COVID-19 (CCSA) Тависилп Висануйотхин.Он подчеркнул, что речь идет об обеспеченных лицах. Карантин они будут проходить в отеле на восточном побережье Пхукета. Первые пять дней туристы проведут строго в номерах, а затем смогут пользоваться отельной инфраструктурой.
https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html
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