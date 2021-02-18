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В Новосибирске арестовали студента, зарезавшего одногруппника
В Новосибирске арестовали студента, зарезавшего одногруппника
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца 22-летнего студента Новосибирского государственного техуниверситета за убийство одногруппника в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:14
2021-02-18T08:14
2021-02-18T08:14
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новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца 22-летнего студента Новосибирского государственного техуниверситета за убийство одногруппника в сквере, сообщает суд.Ранее в СК РФ сообщили, что 16 февраля в послеобеденное время на территории сквера образовательного учреждения в ходе ссоры из-за девушки 22-летний студент достал кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес 26-летнему одногруппнику множественные ранения в спину и по другим частям тела. Потерпевший скончался на месте.Как сообщалось, следователи СК во взаимодействии с полицейскими установили круг очевидцев преступления, произвели осмотры места происшествия и тела погибшего, обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.Днём 16 февраля в соцсети "ВКонтакте" на странице некоего Дениса Миллера появилась запись, в которой говорится, что если она размещена, то он "зарезал своего одногруппника-крысу". Молодой человек объясняет убийство ревностью и тем, что его "невероятно взбесила и не давала покоя его позиция". При этом понять, о чем именно идёт речь, затруднительно.В вузе РИА Новости сообщили, что оба студента нормально учились, не имели долгов и проблем с законом, не были замечены в нарушении правил внутреннего распорядка.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости.
Ленинский районный суд Новосибирска
арестовал на два месяца 22-летнего студента Новосибирского государственного техуниверситета за убийство одногруппника в сквере, сообщает суд.
Ранее в СК РФ
сообщили, что 16 февраля в послеобеденное время на территории сквера образовательного учреждения в ходе ссоры из-за девушки 22-летний студент достал кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес 26-летнему одногруппнику множественные ранения в спину и по другим частям тела. Потерпевший скончался на месте.
"Рассмотрено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска СУ СК РФ об избрании меры пресечения Миллеру Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи105 УК РФ (убийство). Миллеру Д. избрана мера пересечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 16 апреля", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, следователи СК во взаимодействии с полицейскими установили круг очевидцев преступления, произвели осмотры места происшествия и тела погибшего, обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.
Днём 16 февраля в соцсети "ВКонтакте" на странице некоего Дениса Миллера появилась запись, в которой говорится, что если она размещена, то он "зарезал своего одногруппника-крысу". Молодой человек объясняет убийство ревностью и тем, что его "невероятно взбесила и не давала покоя его позиция". При этом понять, о чем именно идёт речь, затруднительно.
В вузе РИА Новости сообщили, что оба студента нормально учились, не имели долгов и проблем с законом, не были замечены в нарушении правил внутреннего распорядка.