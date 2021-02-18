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Пентагон заявил, что не допустит поспешного вывода войск из Афганистана

Пентагон заявил, что не допустит поспешного вывода войск из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин заверил коллег по НАТО, что США не допустят вывода своих войск из Афганистана "в спешке и беспорядке", сообщил в заявлении... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T22:17

2021-02-18T22:17

2021-02-18T22:17

ллойд остин

министерство обороны сша

нато

афганистан

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в мире

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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заверил коллег по НАТО, что США не допустят вывода своих войск из Афганистана "в спешке и беспорядке", сообщил в заявлении Пентагон."Он заверил союзников, что США не будут предпринимать поспешного или беспорядочного вывода (войск) из Афганистана", - говорится в заявлении по итогам министерской встречи НАТО.Также Остин напомнил, что США проводят пересмотр условий соглашений США и Талибана и то, насколько его соблюдают талибы.Президент Дональд Трамп в конце своего срока объявил о существенном сокращении воинских контингентов в Афганистане и Ираке.

https://ria.ru/20200707/1573990828.html

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сша

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ллойд остин, министерство обороны сша, нато, афганистан, сша, в мире