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Пентагон заявил, что не допустит поспешного вывода войск из Афганистана
Пентагон заявил, что не допустит поспешного вывода войск из Афганистана
Министр обороны США Ллойд Остин заверил коллег по НАТО, что США не допустят вывода своих войск из Афганистана "в спешке и беспорядке", сообщил в заявлении... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:17
2021-02-18T22:17
ллойд остин
министерство обороны сша
нато
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заверил коллег по НАТО, что США не допустят вывода своих войск из Афганистана "в спешке и беспорядке", сообщил в заявлении Пентагон."Он заверил союзников, что США не будут предпринимать поспешного или беспорядочного вывода (войск) из Афганистана", - говорится в заявлении по итогам министерской встречи НАТО.Также Остин напомнил, что США проводят пересмотр условий соглашений США и Талибана и то, насколько его соблюдают талибы.Президент Дональд Трамп в конце своего срока объявил о существенном сокращении воинских контингентов в Афганистане и Ираке.
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ллойд остин, министерство обороны сша, нато, афганистан, сша, в мире

Пентагон заявил, что не допустит поспешного вывода войск из Афганистана

22:17 18.02.2021
 
© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / Hoshang Hashimi
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ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заверил коллег по НАТО, что США не допустят вывода своих войск из Афганистана "в спешке и беспорядке", сообщил в заявлении Пентагон.
"Он заверил союзников, что США не будут предпринимать поспешного или беспорядочного вывода (войск) из Афганистана", - говорится в заявлении по итогам министерской встречи НАТО.
Также Остин напомнил, что США проводят пересмотр условий соглашений США и Талибана и то, насколько его соблюдают талибы.
Президент Дональд Трамп в конце своего срока объявил о существенном сокращении воинских контингентов в Афганистане и Ираке.
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Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТОАфганистанСШАВ мире
 
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