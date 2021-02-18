https://ria.ru/20210218/ssha-1598081781.html
Миллионы американцев не имеют доступа к питьевой воде из-за непогоды
Миллионы американцев не имеют доступа к питьевой воде из-за непогоды
В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:18
2021-02-18T19:18
2021-02-18T19:54
остин
хьюстон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595639851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3662a505019df88a77a81a533dc33b0.jpg
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC.Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.По данным MSNBC, в Техасе несколько миллионов человек остаются без электричества. Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио.В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого. Так, мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в "Твиттере", попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.Пожарные также просят горожан не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.В четверг холодный фронт пришел на Восточное побережье США, снег и ледяной дождь, как ожидается, будут продолжаться в столичном регионе и Нью-Йорке до пятницы.
https://ria.ru/20210215/tekhas-1597513017.html
остин
хьюстон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595639851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81d4a88fae6dad964cdde031b88dc2aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
остин, хьюстон, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости.
В США
около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC
.
Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.
В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.
По данным MSNBC, в Техасе несколько миллионов человек остаются без электричества. Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио.
В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.
Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого. Так, мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в "Твиттере", попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.
Пожарные также просят горожан не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.
В четверг холодный фронт пришел на Восточное побережье США, снег и ледяной дождь, как ожидается, будут продолжаться в столичном регионе и Нью-Йорке до пятницы.