https://ria.ru/20210218/ssha-1598081781.html

Миллионы американцев не имеют доступа к питьевой воде из-за непогоды

Миллионы американцев не имеют доступа к питьевой воде из-за непогоды

В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:18

2021-02-18T19:18

2021-02-18T19:54

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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC.Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.По данным MSNBC, в Техасе несколько миллионов человек остаются без электричества. Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио.В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого. Так, мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в "Твиттере", попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.Пожарные также просят горожан не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.В четверг холодный фронт пришел на Восточное побережье США, снег и ледяной дождь, как ожидается, будут продолжаться в столичном регионе и Нью-Йорке до пятницы.

https://ria.ru/20210215/tekhas-1597513017.html

остин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

остин, хьюстон, сша, в мире