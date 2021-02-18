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Миллионы американцев не имеют доступа к питьевой воде из-за непогоды
Миллионы американцев не имеют доступа к питьевой воде из-за непогоды
В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:18
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC.Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.По данным MSNBC, в Техасе несколько миллионов человек остаются без электричества. Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио.В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого. Так, мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в "Твиттере", попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.Пожарные также просят горожан не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.В четверг холодный фронт пришел на Восточное побережье США, снег и ледяной дождь, как ожидается, будут продолжаться в столичном регионе и Нью-Йорке до пятницы.
https://ria.ru/20210215/tekhas-1597513017.html
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остин, хьюстон, сша, в мире

Миллионы американцев не имеют доступа к питьевой воде из-за непогоды

19:18 18.02.2021 (обновлено: 19:54 18.02.2021)
 
© AP Photo / Robert BumstedКурьер службы доставки во время снегопада в Нью-Йорке
Курьер службы доставки во время снегопада в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC.
Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.
В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.
По данным MSNBC, в Техасе несколько миллионов человек остаются без электричества. Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио.
В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.
Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого. Так, мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в "Твиттере", попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.
Пожарные также просят горожан не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.
В четверг холодный фронт пришел на Восточное побережье США, снег и ледяной дождь, как ожидается, будут продолжаться в столичном регионе и Нью-Йорке до пятницы.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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