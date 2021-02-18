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Исследование "Спутника V" у детей обсуждается, заявили в Минздраве
Исследование "Спутника V" у детей обсуждается, заявили в Минздраве
Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков обсуждается, но будет решаться после подведения итогов... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:16
2021-02-18T12:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков обсуждается, но будет решаться после подведения итогов пострегистрационного исследования вакцины, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что на базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации. В начале февраля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выражал надежду на то, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Исследование "Спутника V" у детей обсуждается, заявили в Минздраве

12:16 18.02.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку ребенку
Медик делает прививку ребенку - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков обсуждается, но будет решаться после подведения итогов пострегистрационного исследования вакцины, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины, которое разработчики планируют завершить в мае", - рассказал Кузнецов РИА Новости.
Коронавирусная инфекция COVID-19 у детей: о чем говорят цифры - РИА Новости, 1920, 27.04.2020
27 апреля 2020, 13:45Инфографика
COVID-19 у детей: о чем говорят цифры
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что на базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации. В начале февраля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выражал надежду на то, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
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