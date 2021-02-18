Исследование "Спутника V" у детей обсуждается, заявили в Минздраве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков обсуждается, но будет решаться после подведения итогов пострегистрационного исследования вакцины, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков младше 18 лет обсуждается, но будет решаться после подведения итогов основного пострегистрационного исследования вакцины, которое разработчики планируют завершить в мае", - рассказал Кузнецов РИА Новости.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что на базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации. В начале февраля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выражал надежду на то, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.