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Исследование "Спутника V" у детей обсуждается, заявили в Минздраве

Исследование "Спутника V" у детей обсуждается, заявили в Минздраве

Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков обсуждается, но будет решаться после подведения итогов... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:16

2021-02-18T12:16

2021-02-18T12:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вопрос проведения клинического исследования применения вакцины "Спутник V" у детей и подростков обсуждается, но будет решаться после подведения итогов пострегистрационного исследования вакцины, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что на базе больницы в Москве пройдут 3 фазы исследования "Спутник V" для лиц 14-18 лет, по итогам подростков могут включить в программу вакцинации. В начале февраля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выражал надежду на то, что исследование вакцины "Спутник V" на детях начнется в июне.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)