https://ria.ru/20210218/sputnik-v-1598001378.html

Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"

Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"

Читатели интернет-портала Interia поддержали идею использования российской вакцины от COVID-19 в Польше. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:35

2021-02-18T13:35

2021-02-18T13:35

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

польша

бельгия

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Читатели интернет-портала Interia поддержали идею использования российской вакцины от COVID-19 в Польше.Пользователи осудили польские власти за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Россией."Не исключено, что "Спутник V" попадет в Польшу, но только окружным путем, через Германию. Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ", — ответил второй.Один из читателей обвинил Польшу в чрезмерной русофобии и готовности властей обречь граждан на болезнь и смерть, лишь бы не покупать "русские вакцины".Кроме того, пользователи отметили, что если бы после вакцинации "Спутником V" проявлялись какие-либо побочные действия или были бы выявлены случаи летального исхода, то СМИ уже распространили эту информацию."Отсутствие плохих новостей об этой вакцине убеждает меня в том, что она хорошая", — заключил читатель.В настоящее время Польша получает вакцину двух производителей - Pfizer и Moderna. В последнее время Pfizer снизил объемы поставок в ряд стран, в том числе в Польшу, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии. Moderna также задерживает поставки препарата в Польшу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/polsha-1597347883.html

польша

бельгия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, польша, бельгия, в мире