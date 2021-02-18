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Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"
Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"
Читатели интернет-портала Interia поддержали идею использования российской вакцины от COVID-19 в Польше. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:35
2021-02-18T13:35
2021-02-18T13:35
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
польша
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Читатели интернет-портала Interia поддержали идею использования российской вакцины от COVID-19 в Польше.Пользователи осудили польские власти за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Россией."Не исключено, что "Спутник V" попадет в Польшу, но только окружным путем, через Германию. Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ", — ответил второй.Один из читателей обвинил Польшу в чрезмерной русофобии и готовности властей обречь граждан на болезнь и смерть, лишь бы не покупать "русские вакцины".Кроме того, пользователи отметили, что если бы после вакцинации "Спутником V" проявлялись какие-либо побочные действия или были бы выявлены случаи летального исхода, то СМИ уже распространили эту информацию."Отсутствие плохих новостей об этой вакцине убеждает меня в том, что она хорошая", — заключил читатель.В настоящее время Польша получает вакцину двух производителей - Pfizer и Moderna. В последнее время Pfizer снизил объемы поставок в ряд стран, в том числе в Польшу, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии. Moderna также задерживает поставки препарата в Польшу.
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вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, польша, бельгия, в мире
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Читатели интернет-портала Interia
поддержали идею использования российской вакцины от COVID-19 в Польше
.
Пользователи осудили польские власти за отказ разделять политику и сферу общественного здоровья и призвали договориться с Россией.
"Верх глупости жаловаться на отсутствие вакцин, а при этом не пользоваться российской. А, может, договориться с Москвой, производить "Спутник" в Польше и экспортировать его в другие страны?", — задался вопросом читатель.
"Не исключено, что "Спутник V" попадет в Польшу, но только окружным путем, через Германию
. Мы будем покупать вакцину у немцев, как российский газ", — ответил второй.
Один из читателей обвинил Польшу в чрезмерной русофобии и готовности властей обречь граждан на болезнь и смерть, лишь бы не покупать "русские вакцины".
"Российская прививка — не для поляков. Даже если бы она была абсолютно безопасной и на 100% эффективной, Польша ее бы не купила. Во-первых, ей не позволит гордость, во-вторых, вот уже 30 лет официальная идеология предписывает нам ненавидеть Россию", — заключил четвертый.
Кроме того, пользователи отметили, что если бы после вакцинации "Спутником V" проявлялись какие-либо побочные действия или были бы выявлены случаи летального исхода, то СМИ уже распространили эту информацию.
"Отсутствие плохих новостей об этой вакцине убеждает меня в том, что она хорошая", — заключил читатель.
В настоящее время Польша получает вакцину двух производителей - Pfizer и Moderna. В последнее время Pfizer снизил объемы поставок в ряд стран, в том числе в Польшу, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии
. Moderna также задерживает поставки препарата в Польшу.