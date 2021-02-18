https://ria.ru/20210218/sputnik-1598071469.html

В Италии опровергли сообщения о задержании партии "Спутника V"

В Италии опровергли сообщения о задержании партии "Спутника V"

Таможенная служба итальянской Ломбардии опровергла информацию о задержании российской вакцины "Спутник V", предназначенной для республики Сан-Марино. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:28

2021-02-18T18:28

2021-02-18T18:28

распространение коронавируса

ломбардия

евросоюз

сан-марино

милан

италия

в мире

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РИМ, 18 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба итальянской Ломбардии опровергла информацию о задержании российской вакцины "Спутник V", предназначенной для республики Сан-Марино.Ранее санмаринская газета La Serenissima сообщила, что партия "Спутника" была заблокирована на таможне в Милане.Ранее РИА Новости из информированных источников в Сан-Марино стало известно, что власти этой республики, которая со всех сторон окружена территорией Италии, намерены использовать для борьбы с COVID-19 российскую вакцину "Спутник V". Источники пояснили, что эта страна не может рассчитывать на централизованные поставки вакцин от коронавируса по линии Евросоюза, поскольку не является членом ЕС.

ломбардия

сан-марино

милан

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ломбардия, евросоюз, сан-марино, милан, италия, в мире