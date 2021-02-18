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В Италии опровергли сообщения о задержании партии "Спутника V"
В Италии опровергли сообщения о задержании партии "Спутника V"
Таможенная служба итальянской Ломбардии опровергла информацию о задержании российской вакцины "Спутник V", предназначенной для республики Сан-Марино. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:28
2021-02-18T18:28
распространение коронавируса
ломбардия
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италия
в мире
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РИМ, 18 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба итальянской Ломбардии опровергла информацию о задержании российской вакцины "Спутник V", предназначенной для республики Сан-Марино.Ранее санмаринская газета La Serenissima сообщила, что партия "Спутника" была заблокирована на таможне в Милане.Ранее РИА Новости из информированных источников в Сан-Марино стало известно, что власти этой республики, которая со всех сторон окружена территорией Италии, намерены использовать для борьбы с COVID-19 российскую вакцину "Спутник V". Источники пояснили, что эта страна не может рассчитывать на централизованные поставки вакцин от коронавируса по линии Евросоюза, поскольку не является членом ЕС.
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ломбардия, евросоюз, сан-марино, милан, италия, в мире

В Италии опровергли сообщения о задержании партии "Спутника V"

18:28 18.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 18 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба итальянской Ломбардии опровергла информацию о задержании российской вакцины "Спутник V", предназначенной для республики Сан-Марино.
Ранее санмаринская газета La Serenissima сообщила, что партия "Спутника" была заблокирована на таможне в Милане.

"Ни на одну из таможен области Ломбардии партия российской вакцины не прибывала и не задерживалась", - сказал РИА Новости представитель регионального управления агентства по сборам, таможне и монополиям (ADM).

Ранее РИА Новости из информированных источников в Сан-Марино стало известно, что власти этой республики, которая со всех сторон окружена территорией Италии, намерены использовать для борьбы с COVID-19 российскую вакцину "Спутник V". Источники пояснили, что эта страна не может рассчитывать на централизованные поставки вакцин от коронавируса по линии Евросоюза, поскольку не является членом ЕС.
 
Распространение коронавирусаЛомбардияЕвросоюзСан-МариноМиланИталияВ мире
 
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