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В Италии опровергли сообщения о задержании партии "Спутника V"
В Италии опровергли сообщения о задержании партии "Спутника V"
Таможенная служба итальянской Ломбардии опровергла информацию о задержании российской вакцины "Спутник V", предназначенной для республики Сан-Марино. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:28
2021-02-18T18:28
2021-02-18T18:28
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РИМ, 18 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Таможенная служба итальянской Ломбардии опровергла информацию о задержании российской вакцины "Спутник V", предназначенной для республики Сан-Марино.Ранее санмаринская газета La Serenissima сообщила, что партия "Спутника" была заблокирована на таможне в Милане.Ранее РИА Новости из информированных источников в Сан-Марино стало известно, что власти этой республики, которая со всех сторон окружена территорией Италии, намерены использовать для борьбы с COVID-19 российскую вакцину "Спутник V". Источники пояснили, что эта страна не может рассчитывать на централизованные поставки вакцин от коронавируса по линии Евросоюза, поскольку не является членом ЕС.
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РИА Новости
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ломбардия, евросоюз, сан-марино, милан, италия, в мире