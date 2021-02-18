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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/sputnik-1597936270.html
Онищенко объяснил, почему удалось так быстро создать "Спутник V"
Онищенко объяснил, почему удалось так быстро создать "Спутник V"
Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", благодаря чему удалось так быстро разработать и зарегистрировать... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T01:50
2021-02-18T09:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", благодаря чему удалось так быстро разработать и зарегистрировать вакцину от COVID-19 "Спутник V".Он добавил, что новые мутации не затрагивают генетический код коронавируса, поэтому вакцина действует против всех новых штаммов.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на хорошо изученной платформе векторов аденовируса человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента, она обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко объяснил, почему удалось так быстро создать "Спутник V"

01:50 18.02.2021 (обновлено: 09:08 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", благодаря чему удалось так быстро разработать и зарегистрировать вакцину от COVID-19 "Спутник V".

"Почему мы так быстро изготовили и зарегистрировали "Спутник"? Потому что еще несколько лет назад, когда распространился ближневосточный коронавирус MERS, эту вакцину уже сделали. И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни", — сказал депутат.

Он добавил, что новые мутации не затрагивают генетический код коронавируса, поэтому вакцина действует против всех новых штаммов.
Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на хорошо изученной платформе векторов аденовируса человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента, она обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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