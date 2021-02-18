https://ria.ru/20210218/sputnik-1597936270.html
Онищенко объяснил, почему удалось так быстро создать "Спутник V"
Онищенко объяснил, почему удалось так быстро создать "Спутник V"
Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", благодаря чему удалось так быстро разработать и зарегистрировать... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T01:50
2021-02-18T01:50
2021-02-18T09:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал "Вечерней Москве", благодаря чему удалось так быстро разработать и зарегистрировать вакцину от COVID-19 "Спутник V".Он добавил, что новые мутации не затрагивают генетический код коронавируса, поэтому вакцина действует против всех новых штаммов.Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Вакцину разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на хорошо изученной платформе векторов аденовируса человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. Эффективность вакцины составила 91,6 процента, она обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20210217/sputnik-1597916741.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество