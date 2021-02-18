https://ria.ru/20210218/solovev-1598060951.html

СЖР потребовал от Риги пересмотреть запрет Соловьеву на въезд в Латвию

СЖР потребовал от Риги пересмотреть запрет Соловьеву на въезд в Латвию

Союз журналистов России выражает протест по поводу запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию, считает решение ангажированным и требует от властей РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:33

2021-02-18T17:33

2021-02-18T19:51

владимир соловьев (телеведущий)

союз журналистов россии

латвия

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Союз журналистов России выражает протест по поводу запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию, считает решение ангажированным и требует от властей пересмотра, соответствующее заявление размещено на сайте СЖР.МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев в разговоре с РИА Новости ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения.При этом, как отмечает Союз, очевидно, что слова телеведущего были вырваны из контекста, и ни о каком прославлении нацизма речи, естественно, не шло. Союз журналистов России считает, что в данном случае, в очередной раз, со стороны латвийских властей демонстрируется политика двойных стандартов в отношении той самой свободы слова и свободы распространения информации, за приверженность которым в Латвии активно ратуют."Союз журналистов России выражает свой решительный протест в связи с данным решением, считая его откровенно ангажированным и политически мотивированным и обращаются к властям Латвийской республики с требованием пересмотреть данное решение", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20210218/solovev-1598051335.html

латвия

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владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, латвия, в мире