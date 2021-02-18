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СЖР потребовал от Риги пересмотреть запрет Соловьеву на въезд в Латвию
СЖР потребовал от Риги пересмотреть запрет Соловьеву на въезд в Латвию
Союз журналистов России выражает протест по поводу запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию, считает решение ангажированным и требует от властей РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:33
2021-02-18T19:51
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
латвия
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Союз журналистов России выражает протест по поводу запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию, считает решение ангажированным и требует от властей пересмотра, соответствующее заявление размещено на сайте СЖР.МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев в разговоре с РИА Новости ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения.При этом, как отмечает Союз, очевидно, что слова телеведущего были вырваны из контекста, и ни о каком прославлении нацизма речи, естественно, не шло. Союз журналистов России считает, что в данном случае, в очередной раз, со стороны латвийских властей демонстрируется политика двойных стандартов в отношении той самой свободы слова и свободы распространения информации, за приверженность которым в Латвии активно ратуют."Союз журналистов России выражает свой решительный протест в связи с данным решением, считая его откровенно ангажированным и политически мотивированным и обращаются к властям Латвийской республики с требованием пересмотреть данное решение", - отмечается в заявлении.
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владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, латвия, в мире

СЖР потребовал от Риги пересмотреть запрет Соловьеву на въезд в Латвию

17:33 18.02.2021 (обновлено: 19:51 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Союз журналистов России выражает протест по поводу запрета журналисту Владимиру Соловьеву на въезд в Латвию, считает решение ангажированным и требует от властей пересмотра, соответствующее заявление размещено на сайте СЖР.
МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев в разговоре с РИА Новости ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения.
"Союз журналистов России расценивает данную акцию латвийских властей как очередное звено в цепочке недружественных действий, предпринимаемых Латвией (особенно в последнее время) в отношении российских СМИ. Формальным поводом для данного решения МИДа Латвии стало упоминание Владимиром Соловьёвым в одной из своих программ имени Адольфа Гитлера. А это, по словам министра, якобы является прославлением нацизма, что для Латвии абсолютно неприемлемо", - говорится на сайте СЖР.
При этом, как отмечает Союз, очевидно, что слова телеведущего были вырваны из контекста, и ни о каком прославлении нацизма речи, естественно, не шло. Союз журналистов России считает, что в данном случае, в очередной раз, со стороны латвийских властей демонстрируется политика двойных стандартов в отношении той самой свободы слова и свободы распространения информации, за приверженность которым в Латвии активно ратуют.
"Союз журналистов России выражает свой решительный протест в связи с данным решением, считая его откровенно ангажированным и политически мотивированным и обращаются к властям Латвийской республики с требованием пересмотреть данное решение", - отмечается в заявлении.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Владимир Соловьев (телеведущий)Союз журналистов РоссииЛатвияВ мире
 
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