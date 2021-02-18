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https://ria.ru/20210218/solovev-1598056191.html
Русский союз Латвии назвал запрет Соловьеву на въезд шагом к эскалации
Русский союз Латвии назвал запрет Соловьеву на въезд шагом к эскалации
Сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил РИА Новости, что решение властей страны объявить российского... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:16
2021-02-18T17:16
россия
мирослав митрофанов
владимир соловьев (телеведущий)
андрей соловей
нтв (телеканал)
латвия
вильнюс
в мире
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РИГА, 18 фев – РИА Новости. Сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил РИА Новости, что решение властей страны объявить российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата - это шаг к эскалации конфликта между Россией и Западом.МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения."Я думаю, Соловьёв от горя места себе не находит! Умеет (глава МИД Эдгар – ред.) Ринкевич наказывать плохих людей!" - иронично прокомментировал Митрофанов слова латвийского министра. "А если серьезно, Соловьёву ни тепло, ни холодно от этих запретов. Если у него, конечно, нет собственности в Латвии. Мне лично Соловьёв не симпатичен и я его программы не смотрю. Но надо понимать, что любые новые санкции в отношении россиян - это шаг в сторону эскалации нынешнего конфликта между Россией и Западом. Подливать масло в огонь - безответственно. Ибо может закончиться тотальной войной", - сказал Митрофанов.Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210218/solovev-1598024185.html
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россия, мирослав митрофанов, владимир соловьев (телеведущий), андрей соловей, нтв (телеканал), латвия, вильнюс, в мире

Русский союз Латвии назвал запрет Соловьеву на въезд шагом к эскалации

17:16 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РИГА, 18 фев – РИА Новости. Сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил РИА Новости, что решение властей страны объявить российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата - это шаг к эскалации конфликта между Россией и Западом.
МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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СЖР прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию
"Я думаю, Соловьёв от горя места себе не находит! Умеет (глава МИД Эдгар – ред.) Ринкевич наказывать плохих людей!" - иронично прокомментировал Митрофанов слова латвийского министра. "А если серьезно, Соловьёву ни тепло, ни холодно от этих запретов. Если у него, конечно, нет собственности в Латвии. Мне лично Соловьёв не симпатичен и я его программы не смотрю. Но надо понимать, что любые новые санкции в отношении россиян - это шаг в сторону эскалации нынешнего конфликта между Россией и Западом. Подливать масло в огонь - безответственно. Ибо может закончиться тотальной войной", - сказал Митрофанов.
Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 16:51
Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
 
РоссияМирослав МитрофановВладимир Соловьев (телеведущий)Андрей СоловейНТВ (телеканал)ЛатвияВильнюсВ мире
 
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