Русский союз Латвии назвал запрет Соловьеву на въезд шагом к эскалации
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
РИГА, 18 фев – РИА Новости. Сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил РИА Новости, что решение властей страны объявить российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата - это шаг к эскалации конфликта между Россией и Западом.
МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения.
"Я думаю, Соловьёв от горя места себе не находит! Умеет (глава МИД Эдгар – ред.) Ринкевич наказывать плохих людей!" - иронично прокомментировал Митрофанов слова латвийского министра. "А если серьезно, Соловьёву ни тепло, ни холодно от этих запретов. Если у него, конечно, нет собственности в Латвии. Мне лично Соловьёв не симпатичен и я его программы не смотрю. Но надо понимать, что любые новые санкции в отношении россиян - это шаг в сторону эскалации нынешнего конфликта между Россией и Западом. Подливать масло в огонь - безответственно. Ибо может закончиться тотальной войной", - сказал Митрофанов.
Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.
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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".