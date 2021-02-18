https://ria.ru/20210218/solovev-1598056191.html

Русский союз Латвии назвал запрет Соловьеву на въезд шагом к эскалации

Русский союз Латвии назвал запрет Соловьеву на въезд шагом к эскалации

Сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил РИА Новости, что решение властей страны объявить российского... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:16

2021-02-18T17:16

2021-02-18T17:16

россия

мирослав митрофанов

владимир соловьев (телеведущий)

андрей соловей

нтв (телеканал)

латвия

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69c2b86f17d9f8f90ae97d6d06ee3da1.jpg

РИГА, 18 фев – РИА Новости. Сопредседатель партии Русский союз Латвии, экс-депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил РИА Новости, что решение властей страны объявить российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата - это шаг к эскалации конфликта между Россией и Западом.МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Владимира Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения."Я думаю, Соловьёв от горя места себе не находит! Умеет (глава МИД Эдгар – ред.) Ринкевич наказывать плохих людей!" - иронично прокомментировал Митрофанов слова латвийского министра. "А если серьезно, Соловьёву ни тепло, ни холодно от этих запретов. Если у него, конечно, нет собственности в Латвии. Мне лично Соловьёв не симпатичен и я его программы не смотрю. Но надо понимать, что любые новые санкции в отношении россиян - это шаг в сторону эскалации нынешнего конфликта между Россией и Западом. Подливать масло в огонь - безответственно. Ибо может закончиться тотальной войной", - сказал Митрофанов.Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210218/solovev-1598024185.html

https://ria.ru/20210217/akkaunt-1597878682.html

россия

латвия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мирослав митрофанов, владимир соловьев (телеведущий), андрей соловей, нтв (телеканал), латвия, вильнюс, в мире