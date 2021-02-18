https://ria.ru/20210218/solovev-1598051335.html

МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем объяснении включения российского журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц использовал ложную... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:56

2021-02-18T16:56

2021-02-18T17:29

россия

владимир соловьев (телеведущий)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем объяснении включения российского журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц использовал ложную информацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения."Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк",- сказала Захарова на брифинге в Москве.Соловьева она назвала ярким антифашистом, который посвящает значительную часть эфирного времени теме борьбы с коричневой чумой.Захарова обвинила латвийские власти в цинизме, заявив, что требуется уже правовая квалификация. "Хотелось бы вернуть Ринкевича в реальность, если уж они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим его легионерам "Ваффен-СС" из числа граждан Латвии с их факельными шествиями",- подчеркнула официальный представитель МИД.Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210218/solovev-1598024185.html

https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html

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россия, владимир соловьев (телеведущий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире