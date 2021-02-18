Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/solovev-1598051335.html
МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию
МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем объяснении включения российского журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц использовал ложную... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:56
2021-02-18T17:29
россия
владимир соловьев (телеведущий)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_901f5b56445b47029b15460f2dc19b88.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем объяснении включения российского журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц использовал ложную информацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения."Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк",- сказала Захарова на брифинге в Москве.Соловьева она назвала ярким антифашистом, который посвящает значительную часть эфирного времени теме борьбы с коричневой чумой.Захарова обвинила латвийские власти в цинизме, заявив, что требуется уже правовая квалификация. "Хотелось бы вернуть Ринкевича в реальность, если уж они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим его легионерам "Ваффен-СС" из числа граждан Латвии с их факельными шествиями",- подчеркнула официальный представитель МИД.Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20210218/solovev-1598024185.html
https://ria.ru/20210209/latviya-1596745516.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150466/74/1504667472_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0e5ee097d785e9ecd6f9ce433ff3930c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир соловьев (телеведущий), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия, в мире

МИД прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию

16:56 18.02.2021 (обновлено: 17:29 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем объяснении включения российского журналиста Владимира Соловьева в список нежелательных лиц использовал ложную информацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Латвии в четверг объявил телеведущего канала "Россия 1" Соловьева персоной нон грата в стране. Соловьев ответил, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд из-за этого решения.
"Глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич распространил фейк",- сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она заявила, что сообщение о внесении Соловьева в список нежелательных лиц на основании обвинения в прославлении нацизма сначала показалась ей ложным. Захарова объяснила произошедшее блокированием Ригой пакетов российских телеканалов. "Именно эта политика отключения неугодных каналов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич распространяет дезинформацию. У него просто нет возможности посмотреть, он и придумывает чушь", - сказала Захарова.

Соловьева она назвала ярким антифашистом, который посвящает значительную часть эфирного времени теме борьбы с коричневой чумой.
Захарова обвинила латвийские власти в цинизме, заявив, что требуется уже правовая квалификация. "Хотелось бы вернуть Ринкевича в реальность, если уж они взялись за борьбу с нацизмом, то пора перестать попустительствовать прославляющим его легионерам "Ваффен-СС" из числа граждан Латвии с их факельными шествиями",- подчеркнула официальный представитель МИД.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 14:52
СЖР прокомментировал запрет Соловьеву на въезд в Латвию
Ранее Нацсовет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете с 15 февраля на год ретрансляции в республике телеканала "Россия-РТР". Кабельный оператор Латвии Tet также сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекратилась с 1 февраля.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 21:49
ООН прокомментировала закрытие российских каналов в Латвии
 
РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛатвияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе рассказали об ожиданиях насчет работы с Россией по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
Лента новостейМолния