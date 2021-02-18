https://ria.ru/20210218/sochi-1597987146.html

В Сочи за неделю выпало 2,5 месячной нормы осадков

В Сочи за неделю выпало 2,5 месячной нормы осадков

Уровень осадков в Сочи за прошедшую неделю превысил месячную норму в 2,5 раза, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны городской... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:39

2021-02-18T12:39

2021-02-18T12:39

вадим снегирев

сочи

общество

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СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Уровень осадков в Сочи за прошедшую неделю превысил месячную норму в 2,5 раза, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны городской администрации Вадим Снегирёв."С 12 февраля территория города подвержена прохождению холодных фронтов, в связи с чем наблюдаем значительное ухудшение погодных условий. Уровень осадков, который выпал за последнюю неделю, превысил месячную норму в 2,5 раза", - сказал Снегирёв.Кроме того, в горах Сочи зафиксированы многочисленные сходы лавин."За последнюю неделю их было 11. Из них принудительных - три, остальные самопроизвольные. Жертв нет, пострадавших нет, ситуация контролируемая", - сообщил Снегирёв.Всё это время в городе работает межведомственный оперативный штаб. Дежурные аварийные службы работают в режиме повышенной готовности.

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим снегирев, сочи, общество