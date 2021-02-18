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В Сочи за неделю выпало 2,5 месячной нормы осадков
В Сочи за неделю выпало 2,5 месячной нормы осадков
Уровень осадков в Сочи за прошедшую неделю превысил месячную норму в 2,5 раза, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны городской... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:39
2021-02-18T12:39
2021-02-18T12:39
вадим снегирев
сочи
общество
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СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Уровень осадков в Сочи за прошедшую неделю превысил месячную норму в 2,5 раза, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны городской администрации Вадим Снегирёв."С 12 февраля территория города подвержена прохождению холодных фронтов, в связи с чем наблюдаем значительное ухудшение погодных условий. Уровень осадков, который выпал за последнюю неделю, превысил месячную норму в 2,5 раза", - сказал Снегирёв.Кроме того, в горах Сочи зафиксированы многочисленные сходы лавин."За последнюю неделю их было 11. Из них принудительных - три, остальные самопроизвольные. Жертв нет, пострадавших нет, ситуация контролируемая", - сообщил Снегирёв.Всё это время в городе работает межведомственный оперативный штаб. Дежурные аварийные службы работают в режиме повышенной готовности.
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вадим снегирев, сочи, общество
СОЧИ, 18 фев - РИА Новости.
Уровень осадков в Сочи
за прошедшую неделю превысил месячную норму в 2,5 раза, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны городской администрации Вадим Снегирёв
.
"С 12 февраля территория города подвержена прохождению холодных фронтов, в связи с чем наблюдаем значительное ухудшение погодных условий. Уровень осадков, который выпал за последнюю неделю, превысил месячную норму в 2,5 раза", - сказал Снегирёв.
Кроме того, в горах Сочи зафиксированы многочисленные сходы лавин.
"За последнюю неделю их было 11. Из них принудительных - три, остальные самопроизвольные. Жертв нет, пострадавших нет, ситуация контролируемая", - сообщил Снегирёв.
Всё это время в городе работает межведомственный оперативный штаб. Дежурные аварийные службы работают в режиме повышенной готовности.