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В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса
В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса
Прививку от коронавируса сделали уже почти 600 тысяч москвичей, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:07
2021-02-18T11:07
2021-02-18T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прививку от коронавируса сделали уже почти 600 тысяч москвичей, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
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коронавирус в россии, общество