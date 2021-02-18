https://ria.ru/20210218/sobyanin-1597967818.html

В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса

В Москве почти 600 тысяч человек привились от коронавируса

Прививку от коронавируса сделали уже почти 600 тысяч москвичей, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:07

2021-02-18T11:07

2021-02-18T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прививку от коронавируса сделали уже почти 600 тысяч москвичей, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество