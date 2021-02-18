https://ria.ru/20210218/sobaki-1598032208.html

Дзержинские власти назвали причину появления синих собак

Дзержинские власти назвали причину появления синих собак

Безопасный краситель "берлинская лазурь" обнаружен на шерсти окрашенных в синий цвет собак, отловленных 13 февраля на территории предприятия "Дзержинское... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:29

2021-02-18T15:29

2021-02-18T18:02

россия

дзержинск (нижегородская область)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Безопасный краситель "берлинская лазурь" обнаружен на шерсти окрашенных в синий цвет собак, отловленных 13 февраля на территории предприятия "Дзержинское оргстекло", сообщает пресс-служба администрации нижегородского Дзержинска.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах 11 февраля. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката. Сотрудники компании "Зоозащита-НН" 13 февраля отловили собак на территории завода и доставили в ветклинику.Сейчас собаки находятся под наблюдением в госпитале "Зоозащита-НН", где специалисты-ветеринары проводят необходимые процедуры, в том числе прививки.Ранее сообщалось, что одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а еще две обретут новый дом и заботливых хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.

https://ria.ru/20210126/sobaki-1594638443.html

https://ria.ru/20210212/sobaki-1597203840.html

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россия, дзержинск (нижегородская область), нижегородская область, происшествия