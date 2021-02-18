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Дзержинские власти назвали причину появления синих собак
Дзержинские власти назвали причину появления синих собак
Безопасный краситель "берлинская лазурь" обнаружен на шерсти окрашенных в синий цвет собак, отловленных 13 февраля на территории предприятия "Дзержинское... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:29
2021-02-18T18:02
россия
дзержинск (нижегородская область)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Безопасный краситель "берлинская лазурь" обнаружен на шерсти окрашенных в синий цвет собак, отловленных 13 февраля на территории предприятия "Дзержинское оргстекло", сообщает пресс-служба администрации нижегородского Дзержинска.Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах 11 февраля. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката. Сотрудники компании "Зоозащита-НН" 13 февраля отловили собак на территории завода и доставили в ветклинику.Сейчас собаки находятся под наблюдением в госпитале "Зоозащита-НН", где специалисты-ветеринары проводят необходимые процедуры, в том числе прививки.Ранее сообщалось, что одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а еще две обретут новый дом и заботливых хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.
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россия, дзержинск (нижегородская область), нижегородская область, происшествия

Дзержинские власти назвали причину появления синих собак

15:29 18.02.2021 (обновлено: 18:02 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСиняя собака, найденная в Дзержинске, в ветеринарном госпитале "Зоозащита-НН"
Синяя собака, найденная в Дзержинске, в ветеринарном госпитале Зоозащита-НН - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Безопасный краситель "берлинская лазурь" обнаружен на шерсти окрашенных в синий цвет собак, отловленных 13 февраля на территории предприятия "Дзержинское оргстекло", сообщает пресс-служба администрации нижегородского Дзержинска.
Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах 11 февраля. Необычные животные были замечены возле обанкротившегося завода "Оргстекло", специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты. Конкурсный управляющий "Дзержинского оргстекла" объяснил РИА Новости, что животные могли изваляться в остатках химиката. Сотрудники компании "Зоозащита-НН" 13 февраля отловили собак на территории завода и доставили в ветклинику.
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"Согласно результатам анализов, проведенных НИИ химии при Нижегородском университете имени Лобачевского и региональным комитетом госветнадзора, на шерсти семи отловленных в конце прошлой недели на предприятии "Дзержинское оргстекло" собак обнаружен синий пигмент "берлинская лазурь". Вреда для здоровья и опасности для жизни краситель не представляет, что подтверждено осмотром и проведенными ООО "Зоозащита-НН" анализами крови и кала животных", — говорится в сообщении.

Сейчас собаки находятся под наблюдением в госпитале "Зоозащита-НН", где специалисты-ветеринары проводят необходимые процедуры, в том числе прививки.
Ранее сообщалось, что одна собака останется проживать в приюте "Зоозащита-НН", а еще две обретут новый дом и заботливых хозяев на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.
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