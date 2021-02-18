https://ria.ru/20210218/snegopady-1597937436.html

Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России

Вильфанд предсказал учащение мощных снегопадов в Европейской России

Мощные снегопады, аналогичные тому, который наблюдался в столичном регионе на прошлой неделе, будут становиться более частым явлением, что связано с изменением... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T03:05

2021-02-18T03:05

2021-02-18T09:31

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мощные снегопады, аналогичные тому, который наблюдался в столичном регионе на прошлой неделе, будут становиться более частым явлением, что связано с изменением климата, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что нельзя сказать, что снегопады стали повторяться в разы чаще или на 50%, но статистически стали более частыми."Нужно иметь в виду, что в период потепления климата будет увеличиваться количество таких экстремальных событий, когда снегопады будут чаще выпадать, но будут периоды бесснежные, как в прошлом году. Когда была уникальная ситуация. Но для себя надо представить, что никакое единичное событие нельзя связывать с глобальным потеплением", - отметил Вильфанд.Ученый пояснил, что отдельное явление объясняется физикой явления, а с климатом можно связывать только повторяемые события."Если какое-то событие повторяется чаще и чаще - это означает, что природа, гидрометеорология переходит на другой этап, происходят каскадные изменения циркуляционных механизмов. Каскадные изменения тех событий, которые раньше считались экстремальными или редкими", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210218/pogoda-1597934299.html

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество