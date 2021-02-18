ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в сирийской провинции Хомс
00:05 18.02.2021 (обновлено: 10:35 18.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
ХОМС, 18 фев — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС обнаружили схрон оружия в провинции Хомс, при операции удалось уничтожить группу боевиков, сообщил журналистам представитель группировки войск Вооруженных сил России в САР.
Подчеркивается, что боевики ИГ* использовали этот склад в террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.
"В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения", — отметил он.
На складе обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики держали в схроне около 45 килограммов медикаментов, часть из которых привезена из-за рубежа, и 350 килограммов продуктов питания.
Представитель группировки войск Вооруженных сил добавил, что с начала года активность боевиков в этом районе резко возросла. Одна из вероятных причин их скрытного перемещения в пустынной местности — возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненным им бандформированиям из бывшей "Свободной сирийской армии".
Сирийские и российские военнослужащие регулярно находят арсеналы и склады боевиков во многих провинциях страны, особенно на территориях, долгое время находившихся под контролем террористов. Их также помогают обнаружить местные жители.
Так, в декабре прошлого года в провинции Дераа удалось найти сразу десять тайников с оружием и боеприпасами, а в провинции Идлиб — подземный штаб боевиков с хранившейся в нем взрывчаткой. Схроны уничтожены с использованием, в том числе, найденных в них взрывчатых веществ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
7 декабря 2020, 17:07Война в СирииСуд арестовал боевика, причастного к гибели российского летчика в Сирии