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ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в сирийской провинции Хомс
ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в сирийской провинции Хомс
Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС обнаружили схрон оружия в провинции Хомс, при операции удалось уничтожить группу боевиков, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T00:05
2021-02-18T10:35
россия
свободная сирийская армия
воздушно-космические силы россии
исламское государство
сирия
сша
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ХОМС, 18 фев — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС обнаружили схрон оружия в провинции Хомс, при операции удалось уничтожить группу боевиков, сообщил журналистам представитель группировки войск Вооруженных сил России в САР.Подчеркивается, что боевики ИГ* использовали этот склад в террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.На складе обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики держали в схроне около 45 килограммов медикаментов, часть из которых привезена из-за рубежа, и 350 килограммов продуктов питания.Представитель группировки войск Вооруженных сил добавил, что с начала года активность боевиков в этом районе резко возросла. Одна из вероятных причин их скрытного перемещения в пустынной местности — возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненным им бандформированиям из бывшей "Свободной сирийской армии".Сирийские и российские военнослужащие регулярно находят арсеналы и склады боевиков во многих провинциях страны, особенно на территориях, долгое время находившихся под контролем террористов. Их также помогают обнаружить местные жители.Так, в декабре прошлого года в провинции Дераа удалось найти сразу десять тайников с оружием и боеприпасами, а в провинции Идлиб — подземный штаб боевиков с хранившейся в нем взрывчаткой. Схроны уничтожены с использованием, в том числе, найденных в них взрывчатых веществ. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210214/siriya-1597457909.html
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россия, свободная сирийская армия, воздушно-космические силы россии, исламское государство, сирия, сша, в мире

ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в сирийской провинции Хомс

00:05 18.02.2021 (обновлено: 10:35 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛинии электропередач подстанции в пригороде Дамаска
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХОМС, 18 фев — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС обнаружили схрон оружия в провинции Хомс, при операции удалось уничтожить группу боевиков, сообщил журналистам представитель группировки войск Вооруженных сил России в САР.
Подчеркивается, что боевики ИГ* использовали этот склад в террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

"В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которые были обнаружены в районе схрона и выполняли, судя по всему, функцию охранения", — отметил он.

На складе обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики держали в схроне около 45 килограммов медикаментов, часть из которых привезена из-за рубежа, и 350 килограммов продуктов питания.
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Представитель группировки войск Вооруженных сил добавил, что с начала года активность боевиков в этом районе резко возросла. Одна из вероятных причин их скрытного перемещения в пустынной местности — возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненным им бандформированиям из бывшей "Свободной сирийской армии".
Сирийские и российские военнослужащие регулярно находят арсеналы и склады боевиков во многих провинциях страны, особенно на территориях, долгое время находившихся под контролем террористов. Их также помогают обнаружить местные жители.
Так, в декабре прошлого года в провинции Дераа удалось найти сразу десять тайников с оружием и боеприпасами, а в провинции Идлиб — подземный штаб боевиков с хранившейся в нем взрывчаткой. Схроны уничтожены с использованием, в том числе, найденных в них взрывчатых веществ.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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