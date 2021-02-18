https://ria.ru/20210218/sklad-1597933872.html

ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в сирийской провинции Хомс

ВКС России помогли уничтожить группу боевиков в сирийской провинции Хомс

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС обнаружили схрон оружия в провинции Хомс, при операции удалось уничтожить группу боевиков, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T00:05

2021-02-18T00:05

2021-02-18T10:35

россия

свободная сирийская армия

воздушно-космические силы россии

исламское государство

сирия

сша

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ХОМС, 18 фев — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС обнаружили схрон оружия в провинции Хомс, при операции удалось уничтожить группу боевиков, сообщил журналистам представитель группировки войск Вооруженных сил России в САР.Подчеркивается, что боевики ИГ* использовали этот склад в террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.На складе обнаружено 36 единиц автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики держали в схроне около 45 килограммов медикаментов, часть из которых привезена из-за рубежа, и 350 килограммов продуктов питания.Представитель группировки войск Вооруженных сил добавил, что с начала года активность боевиков в этом районе резко возросла. Одна из вероятных причин их скрытного перемещения в пустынной местности — возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненным им бандформированиям из бывшей "Свободной сирийской армии".Сирийские и российские военнослужащие регулярно находят арсеналы и склады боевиков во многих провинциях страны, особенно на территориях, долгое время находившихся под контролем террористов. Их также помогают обнаружить местные жители.Так, в декабре прошлого года в провинции Дераа удалось найти сразу десять тайников с оружием и боеприпасами, а в провинции Идлиб — подземный штаб боевиков с хранившейся в нем взрывчаткой. Схроны уничтожены с использованием, в том числе, найденных в них взрывчатых веществ. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210214/siriya-1597457909.html

https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html

россия

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свободная сирийская армия, воздушно-космические силы россии, исламское государство, сирия, сша, в мире