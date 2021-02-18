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https://ria.ru/20210218/shtamm-1597959147.html
Эксперт рассказал о рисках нового штамма COVID-19, найденного в Финляндии
Эксперт рассказал о рисках нового штамма COVID-19, найденного в Финляндии
Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Финляндии, не имеет большого значения, поскольку существующие сейчас вакцины учитывают возможные изменения в структуре... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:35
2021-02-18T11:01
распространение коронавируса
сергей вознесенский
коронавирус covid-19
рудн
воз
финляндия
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Финляндии, не имеет большого значения, поскольку существующие сейчас вакцины учитывают возможные изменения в структуре вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.Концептуально, по словам специалиста, появление подобных штаммов "пока что не имеет большого значения".
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html
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сергей вознесенский, коронавирус covid-19, рудн, воз, финляндия, общество

Эксперт рассказал о рисках нового штамма COVID-19, найденного в Финляндии

10:35 18.02.2021 (обновлено: 11:01 18.02.2021)
 
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
Фотография под микроскопом британского штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Роспотребнадзор
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Финляндии, не имеет большого значения, поскольку существующие сейчас вакцины учитывают возможные изменения в структуре вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.
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"С учетом меняющейся структуры вируса любая лаборатория дорабатывает тест-систему с учетом изменений. Когда в конце года в Великобритании появился новый штамм, на сегодняшний день зарегистрирована тест-система уже с учетом этих изменений", - рассказал Вознесенский.
Концептуально, по словам специалиста, появление подобных штаммов "пока что не имеет большого значения".
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"Производители вакцин заверяют, что те вакцины, которые существуют, они учитывают те точечные изменения в структуре вируса, которые происходят. Поэтому какого-то последствия от этого я на сегодняшний момент бы не ожидал", - отметил Вознесенский.
 
Распространение коронавирусаСергей ВознесенскийКоронавирус COVID-19РУДНВОЗФинляндияОбщество
 
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