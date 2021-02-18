https://ria.ru/20210218/shtamm-1597959147.html

Эксперт рассказал о рисках нового штамма COVID-19, найденного в Финляндии

Эксперт рассказал о рисках нового штамма COVID-19, найденного в Финляндии

Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Финляндии, не имеет большого значения, поскольку существующие сейчас вакцины учитывают возможные изменения в структуре... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:35

2021-02-18T10:35

2021-02-18T11:01

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус covid-19

рудн

воз

финляндия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594416112_0:105:470:369_1920x0_80_0_0_e0bd35d7087d867177ef93107b4f1b76.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Финляндии, не имеет большого значения, поскольку существующие сейчас вакцины учитывают возможные изменения в структуре вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.Концептуально, по словам специалиста, появление подобных штаммов "пока что не имеет большого значения".

https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html

https://ria.ru/20210217/vymiranie-1597773312.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус covid-19, рудн, воз, финляндия, общество