Эксперт рассказал о рисках нового штамма COVID-19, найденного в Финляндии
10:35 18.02.2021 (обновлено: 11:01 18.02.2021)
© Фото : РоспотребнадзорФотография под микроскопом британского штамма коронавируса
© Фото : Роспотребнадзор
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Финляндии, не имеет большого значения, поскольку существующие сейчас вакцины учитывают возможные изменения в структуре вируса, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов.
"С учетом меняющейся структуры вируса любая лаборатория дорабатывает тест-систему с учетом изменений. Когда в конце года в Великобритании появился новый штамм, на сегодняшний день зарегистрирована тест-система уже с учетом этих изменений", - рассказал Вознесенский.
Концептуально, по словам специалиста, появление подобных штаммов "пока что не имеет большого значения".
"Производители вакцин заверяют, что те вакцины, которые существуют, они учитывают те точечные изменения в структуре вируса, которые происходят. Поэтому какого-то последствия от этого я на сегодняшний момент бы не ожидал", - отметил Вознесенский.