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https://ria.ru/20210218/shpitsa-1598034260.html
"Решили хайпануть". Шпица прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном
"Решили хайпануть". Шпица прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном
Актриса и телеведущая Катерина Шпица в интервью с журналистом Антоном Красовским обсудила ситуацию вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна и тему... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:35
2021-02-18T15:39
шоубиз
екатерина шпица
антон красовский
харви вайнштейн
нью-йорк (штат)
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актриса и телеведущая Катерина Шпица в интервью с журналистом Антоном Красовским обсудила ситуацию вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна и тему харассмента в кино.Она предположила, что обвинившие Вайнштейна актрисы "исчерпали творческий лимит и стали никому не нужны", поэтому решили "хайпануть и получить моральное воздание".В марте 2020 года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.
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екатерина шпица, антон красовский, харви вайнштейн, нью-йорк (штат), в мире

"Решили хайпануть". Шпица прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном

15:35 18.02.2021 (обновлено: 15:39 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Катерина Шпица перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Катерина Шпица перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актриса и телеведущая Катерина Шпица в интервью с журналистом Антоном Красовским обсудила ситуацию вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна и тему харассмента в кино.
"Если взять статистический срез, то наверняка там, среди этих женщин, были те, к кому он грязно, непорядочно приставал, а были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку", — считает Шпица.
Она предположила, что обвинившие Вайнштейна актрисы "исчерпали творческий лимит и стали никому не нужны", поэтому решили "хайпануть и получить моральное воздание".
В марте 2020 года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.
Продюсер Харви Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
11 июля 2020, 10:08
Бывшие жены Вайнштейна добились заморозки его активов, сообщили СМИ
 
ШоубизЕкатерина ШпицаАнтон КрасовскийХарви ВайнштейнНью-Йорк (штат)В мире
 
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