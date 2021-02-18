https://ria.ru/20210218/shpitsa-1598034260.html

"Решили хайпануть". Шпица прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном

"Решили хайпануть". Шпица прокомментировала ситуацию с Харви Вайнштейном

Актриса и телеведущая Катерина Шпица в интервью с журналистом Антоном Красовским обсудила ситуацию вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна и тему... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:35

2021-02-18T15:35

2021-02-18T15:39

шоубиз

екатерина шпица

антон красовский

харви вайнштейн

нью-йорк (штат)

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Актриса и телеведущая Катерина Шпица в интервью с журналистом Антоном Красовским обсудила ситуацию вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна и тему харассмента в кино.Она предположила, что обвинившие Вайнштейна актрисы "исчерпали творческий лимит и стали никому не нужны", поэтому решили "хайпануть и получить моральное воздание".В марте 2020 года верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна, признанного виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу, к 23 годам тюрьмы. При этом присяжные оправдали его по трем другим пунктам, включая более серьезное изнасилование, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного.

https://ria.ru/20200711/1574202865.html

нью-йорк (штат)

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екатерина шпица, антон красовский, харви вайнштейн, нью-йорк (штат), в мире