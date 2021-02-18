https://ria.ru/20210218/shevchenko-1598048845.html

Суд приговорил активистку "Открытой России" Шевченко к условному сроку

Суд приговорил активистку "Открытой России" Шевченко к условному сроку

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко к четырем годам условно, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:36

2021-02-18T16:36

2021-02-18T17:33

россия

анастасия шевченко

открытая россия

юкос

генеральная прокуратура рф

михаил ходорковский

ростов-на-дону

сша

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко к четырем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Шевченко признали виновной по статье о деятельности нежелательной организации. При этом суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у нее двух несовершеннолетних детей и поведение во время следствия. Испытательный срок составит четыре года.Обвинение просило приговорить активистку к пяти годам лишения свободы. Вину подсудимая признавать отказалась.Шевченко находилась под домашним арестом с 23 января 2019 года. Дело вызвало общественный резонанс после сообщений СМИ о том, что ее якобы не допустили к умирающей в больнице 17-летней дочери. Позже стало известно, что женщину не пустили к дочери только во время реанимационных действий, потом она смогла ее увидеть перед смертью.Летом 2019-го Шевченко выдвинулась в депутаты ростовской городской думы, но избирком отказал ей в регистрации из-за недостатка достоверных подписей.В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению прокуроров, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".

https://ria.ru/20210201/pivovarov-1595555637.html

https://ria.ru/20200909/yukos-1576966851.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

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ростов-на-дону

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россия, анастасия шевченко, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, ростов-на-дону, сша