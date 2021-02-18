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Суд приговорил активистку "Открытой России" Шевченко к условному сроку
Суд приговорил активистку "Открытой России" Шевченко к условному сроку
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко к четырем годам условно, передает корреспондент РИА РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:36
2021-02-18T17:33
россия
анастасия шевченко
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
ростов-на-дону
сша
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко к четырем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Шевченко признали виновной по статье о деятельности нежелательной организации. При этом суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у нее двух несовершеннолетних детей и поведение во время следствия. Испытательный срок составит четыре года.Обвинение просило приговорить активистку к пяти годам лишения свободы. Вину подсудимая признавать отказалась.Шевченко находилась под домашним арестом с 23 января 2019 года. Дело вызвало общественный резонанс после сообщений СМИ о том, что ее якобы не допустили к умирающей в больнице 17-летней дочери. Позже стало известно, что женщину не пустили к дочери только во время реанимационных действий, потом она смогла ее увидеть перед смертью.Летом 2019-го Шевченко выдвинулась в депутаты ростовской городской думы, но избирком отказал ей в регистрации из-за недостатка достоверных подписей.В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению прокуроров, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
https://ria.ru/20210201/pivovarov-1595555637.html
https://ria.ru/20200909/yukos-1576966851.html
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россия, анастасия шевченко, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, ростов-на-дону, сша

Суд приговорил активистку "Открытой России" Шевченко к условному сроку

16:36 18.02.2021 (обновлено: 17:33 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАктивистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону
Активистка движения Открытая Россия Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко к четырем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шевченко признали виновной по статье о деятельности нежелательной организации. При этом суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у нее двух несовершеннолетних детей и поведение во время следствия. Испытательный срок составит четыре года.
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Шевченко находилась под домашним арестом с 23 января 2019 года. Дело вызвало общественный резонанс после сообщений СМИ о том, что ее якобы не допустили к умирающей в больнице 17-летней дочери. Позже стало известно, что женщину не пустили к дочери только во время реанимационных действий, потом она смогла ее увидеть перед смертью.
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Летом 2019-го Шевченко выдвинулась в депутаты ростовской городской думы, но избирком отказал ей в регистрации из-за недостатка достоверных подписей.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению прокуроров, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
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РоссияАнастасия ШевченкоОткрытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийРостов-на-ДонуСША
 
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