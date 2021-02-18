Суд приговорил активистку "Открытой России" Шевченко к условному сроку
16:36 18.02.2021 (обновлено: 17:33 18.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАктивистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко во время оглашения приговора в зале судебного заседания Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил активистку движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко к четырем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шевченко признали виновной по статье о деятельности нежелательной организации. При этом суд счел смягчающими обстоятельствами наличие у нее двух несовершеннолетних детей и поведение во время следствия. Испытательный срок составит четыре года.
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Обвинение просило приговорить активистку к пяти годам лишения свободы. Вину подсудимая признавать отказалась.
Шевченко находилась под домашним арестом с 23 января 2019 года. Дело вызвало общественный резонанс после сообщений СМИ о том, что ее якобы не допустили к умирающей в больнице 17-летней дочери. Позже стало известно, что женщину не пустили к дочери только во время реанимационных действий, потом она смогла ее увидеть перед смертью.
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Летом 2019-го Шевченко выдвинулась в депутаты ростовской городской думы, но избирком отказал ей в регистрации из-за недостатка достоверных подписей.
В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По мнению прокуроров, эти организации, созданные по инициативе бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
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