https://ria.ru/20210218/set-1598059370.html

Главы российских регионов оценили ClubHouse

Главы российских регионов оценили ClubHouse

Главы российских регионов дали свои оценки новой социальной сети ClubHouse: платформа интересная, но не для хайпа. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:27

2021-02-18T17:27

2021-02-18T17:27

владислав шапша

владимир солодов

александр моор

калужская область

тюменская область

камчатский край

технологии

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Главы российских регионов дали свои оценки новой социальной сети ClubHouse: платформа интересная, но не для хайпа.В четверг в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол в онлайн-формате на тему "Губернаторы новой волны: от доверия – к результату". В мероприятии приняли участие главы четырех российских регионов - Владимир Солодов (Камчатский край), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Михаил Развожаев (Севастополь). Участникам мероприятия было предложено оценить новую социальную сеть ClubHouse и свою возможную регистрацию там.Развожаев сказал, что эта площадка, как и все новое, интересна, но не для собственного пиара. "Хочу сразу сказать по поводу ClubHouse - очень интересно, но если это сделать, то точно не в режиме "поймать хайп" и стать самым первым и передовым. Просто интересно, как и все новое. ClubHouse - очень интересная площадка, я читаю, что о ней пишут, это же такое экспертное сообщество. Но точно не ради пиара или хайпа", - отметил губернатора Севастополя.Глава Камчатки Солодов в свою очередь считает, что нужно работать на той площадке, которая удобна жителям региона. Так, он рассказал, что завел страницу в Instagram исключительно из этих соображений. "Что касается следующих форматов, здесь есть еще один очень важный фактор - время. Если бы можно было заниматься целый день экспертной работой или комментировать, я бы с большим удовольствием ClubHouse завел", - отметил Солодов.Губернатор Тюменской области Моор поддержал коллег и сказал, что присматривается к новой социальной сети. "Я всегда действую исключительно прагматически - если появляется новый канал и хороший способ коммуникации, и он будет восприниматься моими земляками, тогда да, а просто для того, чтобы засветиться, извиняюсь за термин, хайпануть, это не наш метод", - подчеркнул он.А вот губернатор Калужской области Шапша сказал, что не принял приглашение в ClubHouse. "Мне пришло такое приглашение, я не стал его принимать. Все-таки есть сложившиеся площадки, на них достаточно много людей, они привычные и понятные. Здесь пока красивая история, которую очень здорово раскручивают. Наверное, она может выстрелить. Но когда эта площадка сможет привлечь наших жителей, конечно, мы там тоже отработаем", - заключил он.

https://ria.ru/20210218/set-1597995112.html

https://ria.ru/20210218/clubhouse-1597939726.html

калужская область

тюменская область

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, владимир солодов, александр моор, калужская область, тюменская область, камчатский край, технологии, общество