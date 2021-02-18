Песков рассказал, заведет ли Кремль аккаунт в ClubHouse

"У Кремля нет официальных аккаунтов в социальных сетях. Есть у нас в Твиттере, но это не прямой аккаунт. Это фактически зеркало информационной ленты нашего сайта. Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению и доведению нашей информации до общественности достаточно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нужная ли эта площадка для присутствия там Кремля.