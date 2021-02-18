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Песков рассказал, заведет ли Кремль аккаунт в ClubHouse
Песков рассказал, заведет ли Кремль аккаунт в ClubHouse
В Кремле изучают новую соцсеть ClubHouse, но в целом считают достаточными уже существующие механизмы информирования о работе кремлевской администрации, сообщил... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:15
2021-02-18T13:15
2021-02-18T13:15
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле изучают новую соцсеть ClubHouse, но в целом считают достаточными уже существующие механизмы информирования о работе кремлевской администрации, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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