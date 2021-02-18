Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/seryshev-1598017938.html
В Кремле прокомментировали публикации про Серышева
В Кремле прокомментировали публикации про Серышева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию о помощнике главы государства Анатолии Серышеве, однако в ней все не так:... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:25
2021-02-18T14:25
россия
юрий дмитриев
мемориал
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_5c46e9fc8068136d59c00f86d3486b94.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию о помощнике главы государства Анатолии Серышеве, однако в ней все не так: там либо сознательная, либо непреднамеренная ошибка.Накануне издание "Проект" опубликовало материал, согласно которому за преследованием историка Юрия Дмитриева якобы стоит помощник Владимира Путина и бывший глава карельской ФСБ Анатолий Серышев.Руководитель отделения научно-информационного центра "Мемориал"* Дмитриев осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.* "Мемориал" включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210217/rassledovanie-1597814545.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589647523_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ec8ff73e74bcb85f713b04c22138c36a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий дмитриев, мемориал, дмитрий песков, владимир путин, общество

В Кремле прокомментировали публикации про Серышева

14:25 18.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию о помощнике главы государства Анатолии Серышеве, однако в ней все не так: там либо сознательная, либо непреднамеренная ошибка.
Накануне издание "Проект" опубликовало материал, согласно которому за преследованием историка Юрия Дмитриева якобы стоит помощник Владимира Путина и бывший глава карельской ФСБ Анатолий Серышев.

"Видели эту публикацию, все не так. Насчет Серышева и так далее - это все не так, это или сознательная, или непреднамеренная ошибка", - сказал Песков.

Руководитель отделения научно-информационного центра "Мемориал"* Дмитриев осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.
* "Мемориал" включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:08
RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"
 
РоссияЮрий ДмитриевМемориалДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе рассказали об ожиданиях насчет работы с Россией по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
Лента новостейМолния