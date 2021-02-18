https://ria.ru/20210218/seryshev-1598017938.html

В Кремле прокомментировали публикации про Серышева

В Кремле прокомментировали публикации про Серышева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию о помощнике главы государства Анатолии Серышеве, однако в ней все не так:... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:25

2021-02-18T14:25

2021-02-18T14:25

россия

юрий дмитриев

мемориал

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию о помощнике главы государства Анатолии Серышеве, однако в ней все не так: там либо сознательная, либо непреднамеренная ошибка.Накануне издание "Проект" опубликовало материал, согласно которому за преследованием историка Юрия Дмитриева якобы стоит помощник Владимира Путина и бывший глава карельской ФСБ Анатолий Серышев.Руководитель отделения научно-информационного центра "Мемориал"* Дмитриев осужден на 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью.* "Мемориал" включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210217/rassledovanie-1597814545.html

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2021

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россия, юрий дмитриев, мемориал, дмитрий песков, владимир путин, общество