https://ria.ru/20210218/serbiya-1598092820.html
Президент Сербии поздравил с избранием нового патриарха Порфирия
Президент Сербии поздравил с избранием нового патриарха Порфирия
Президент Сербии Александр Вучич поздравил с избранием Сербским патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия, сообщила администрация Вучича. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:52
2021-02-18T20:52
2021-02-18T20:52
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БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил с избранием Сербским патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия, сообщила администрация Вучича.Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал в четверг 46 патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича)."Ваше святейшество, с радостью получил весть о Вашем избрании наследником святого Печского трона – престола нашего отца Святого Саввы Сербского. От имени Республики Сербии, как и всех наших граждан православного вероисповедания, желаю Вам долгого и плодотворного созидания на ниве Господней во имя Христово, в честь сербского рода и всего рода православного", - цитирует администрация Вучича."На этом пути перед вами были и вели наш народ великие и знаменитые сербские архиепископы и патриархи, которые умели в трудные времена сохранить веру, честь и достоинство нашего народа и ответить на искушения, которые возникали перед ними", - отметил сербский президент.Он добавил, что перед патриархом стоит задача сохранения единства СПЦ и веры "среди святосавского народа".Полный титул избранного предстоятеля церкви - Архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловацкий и патриарх Сербский. Владыка Порфирий, в миру Првослав Перич, родился 22 июля 1961 в городе Бечей в автономном крае Воеводина на севере Сербии. Монашеский постриг принял в 1985 году в монастыре Высокие Дечаны в Косово и Метохии. Защитил докторскую диссертацию на богословском факультете Афинского университета. В 2014 году рукоположен как митрополит Загребско-Люблянский.
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религия, александр вучич, новости - религия и мировоззрение, воеводина, сербия, косово
БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поздравил с избранием Сербским патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия, сообщила администрация Вучича.
Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) избрал в четверг 46 патриархом митрополита Загребско-Люблянского Порфирия (Перича).
"Ваше святейшество, с радостью получил весть о Вашем избрании наследником святого Печского трона – престола нашего отца Святого Саввы Сербского. От имени Республики Сербии, как и всех наших граждан православного вероисповедания, желаю Вам долгого и плодотворного созидания на ниве Господней во имя Христово, в честь сербского рода и всего рода православного", - цитирует администрация Вучича.
"На этом пути перед вами были и вели наш народ великие и знаменитые сербские архиепископы и патриархи, которые умели в трудные времена сохранить веру, честь и достоинство нашего народа и ответить на искушения, которые возникали перед ними", - отметил сербский президент.
Он добавил, что перед патриархом стоит задача сохранения единства СПЦ и веры "среди святосавского народа".
Полный титул избранного предстоятеля церкви - Архиепископ Печский, митрополит Белградско-Карловацкий и патриарх Сербский. Владыка Порфирий, в миру Првослав Перич, родился 22 июля 1961 в городе Бечей в автономном крае Воеводина на севере Сербии. Монашеский постриг принял в 1985 году в монастыре Высокие Дечаны в Косово и Метохии. Защитил докторскую диссертацию на богословском факультете Афинского университета. В 2014 году рукоположен как митрополит Загребско-Люблянский.