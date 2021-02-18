https://ria.ru/20210218/sber-1598077597.html

"Сбер Еаптека" запустила аптечный хаб в городе Иваново

"Сбер Еаптека" запустила аптечный хаб в городе Иваново

Компания "Сбер Еаптека" (входит в экосистему Сбера) запустила аптечный хаб в Иванове, что позволит значительно улучшить доступность лекарств для жителей региона РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:53

2021-02-18T18:53

2021-02-18T18:53

сбер

ивановская область

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Компания "Сбер Еаптека" (входит в экосистему Сбера) запустила аптечный хаб в Иванове, что позволит значительно улучшить доступность лекарств для жителей региона за счет оперативной доставки на дом, сообщает компания.Помещение аптечного хаба занимает 415 квадратных метров, из которых на 334 квадратных метрах располагается склад. Остальное отведено под торговый зал, курьерскую зону и подсобные помещения. Сейчас в штате аптеки — управляющий, три фармацевта, четыре комплектовщика и 20 курьеров. По мере роста количества заказов штат будет расширен. В "Сбер Еаптеке" в Иванове представлено более 12 тысяч наименований лекарственных препаратов и товаров для здоровья с перспективой расширения ассортимента до 18-20 тысяч. Товары можно приобрести в аптеке, заказать онлайн и забрать самостоятельно, а также оформить бесплатную доставку на дом. Аптека рассчитана на обработку до 1000 заказов в день. "Визитная карточка "Сбер Еаптеки" – это качество продукта. Философия компании – полная защита от любой контрафактной продукции. В ассортименте аптеки лекарства от лучших производителей. Теперь эти преимущества стали доступны и жителям Ивановской области", - сказала заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, которая приняла участие в церемонии открытия вместе с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.Как отметил основатель и генеральный директор компании "Сбер Еаптека" Антон Буздалин, в текущей эпидемиологической ситуации значительно безопаснее заказывать безрецептурные лекарства и товары для здоровья, не выходя из дома, чем делать покупки в аптеке. "Отлаженная система логистики позволит нам обеспечить быструю доставку, часть заказов мы будем привозить уже в день оформления. Мы рады помочь горожанам заботиться о своём здоровье и здоровье близких", - сказал он.Работу в Иванове "Сбер Еаптека" начала с оказания через фонд "Родной город" благотворительной помощи детской городской больнице № 5, которая принимает пациентов из всех районов города. В 2020 году министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило "Еаптеку" в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году "Сбер Еаптека" получила "Премию Рунета" в номинации "Здоровье и отдых" за удобный онлайн-сервис.

https://ria.ru/20210209/vrachi-1596604331.html

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592807305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, ивановская область, новости компаний - экономика