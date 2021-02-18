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Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит "париться из-за санкций"
Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит "париться из-за санкций"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит "париться" по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:52
2021-02-18T12:47
россия
александр лукашенко
москва
минск
белоруссия
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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит "париться" по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества.Он считает, что если бы две страны "это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась". "Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым", - подчеркнул Лукашенко.Лукашенко обратил внимание, что страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее. "Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два", - сказал белорусский лидер.В подтверждение этого тезиса президент привел пример, что в Японии и Китае составляют тысячи планов и различных балансов. По его словам, это не только индикативные планы, но и прописанные на практике. Президент обратил внимание и на важность железной дисциплины. Глава государства рассказал о давнем разговоре с одним японцем, который поделился мнением о разнице между Японией и постсоветскими странами. "Он говорит: у нас решение принимает один, а 99 без обсуждения исполняют все. А у вас наоборот - 99 рассуждают, принимают решение, а одному приходится что-то делать. Это японец сказал. Вот дисциплина - они договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать", - уверен Лукашенко.Президент обратил внимание, что на фоне пандемии Белоруссия в свое время не закрылась, не остановила экономику и производства, в том числе благодаря этому по итогам прошедшего января получен значительный рост в промышленности. "Не потому, что мы великие. А потому, что многие экономики мира перестали работать. Поэтому есть хорошие вещи, на которых, сконцентрировавшись, мы можем получить и хороший эффект", - добавил глава государства.
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россия, александр лукашенко, москва, минск, белоруссия

Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит "париться из-за санкций"

11:52 18.02.2021 (обновлено: 12:47 18.02.2021)
 
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim GuchekПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Maxim Guchek
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит "париться" по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Слова президента приводит Sputnik Беларусь на своем Telegram-канале.

Он считает, что если бы две страны "это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась". "Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко обратил внимание, что страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее. "Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два", - сказал белорусский лидер.
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В подтверждение этого тезиса президент привел пример, что в Японии и Китае составляют тысячи планов и различных балансов. По его словам, это не только индикативные планы, но и прописанные на практике. Президент обратил внимание и на важность железной дисциплины. Глава государства рассказал о давнем разговоре с одним японцем, который поделился мнением о разнице между Японией и постсоветскими странами. "Он говорит: у нас решение принимает один, а 99 без обсуждения исполняют все. А у вас наоборот - 99 рассуждают, принимают решение, а одному приходится что-то делать. Это японец сказал. Вот дисциплина - они договорились и железобетонно это исполняют. И в Китае тоже. Поэтому они и ведущие экономики мира. И мы можем это сделать", - уверен Лукашенко.
Президент обратил внимание, что на фоне пандемии Белоруссия в свое время не закрылась, не остановила экономику и производства, в том числе благодаря этому по итогам прошедшего января получен значительный рост в промышленности. "Не потому, что мы великие. А потому, что многие экономики мира перестали работать. Поэтому есть хорошие вещи, на которых, сконцентрировавшись, мы можем получить и хороший эффект", - добавил глава государства.
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РоссияАлександр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссия
 
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