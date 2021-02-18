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Обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске продлили арест
Обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске продлили арест
Басманный суд Москвы до 15 мая продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:02
2021-02-18T15:02
россия
москва
рыбинск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Басманный суд Москвы до 15 мая продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.В Рыбинске в сентябре прошлого года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства в интернете. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
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россия, москва, рыбинск, происшествия

Обвиняемому в убийстве сестер в Рыбинске продлили арест

15:02 18.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Басманный суд Москвы до 15 мая продлил срок ареста Виталию Молчанову, обвиняемому в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Срок содержания под стражей продлен до 15 мая", - сказала она.

Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 15:25
"Их мать ушла от полицейского к маньяку": кто убил девочек в Рыбинске
В Рыбинске в сентябре прошлого года были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства в интернете. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Полиция задержала Молчанова спустя несколько дней в Рыбинске, подозреваемый прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Он признался в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".
 
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