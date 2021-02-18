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Порядка 40 видов рыб насчитали в водоемах Москвы
Порядка 40 видов рыб насчитали в водоемах Москвы
Порядка 40 видов рыб насчитали специалисты в водоемах Москвы, среди них есть как аборигены, так и "пришельцы", сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-18T11:36
2021-02-19T11:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Порядка 40 видов рыб насчитали специалисты в водоемах Москвы, среди них есть как аборигены, так и "пришельцы", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.Отмечается, что в водоёмах Москвы насчитывается не менее 39 видов рыб: верховка, вьюн обыкновенный, голавль, голец усатый, гольян обыкновенный, густера, девятииглая колюшка, елец, ёрш обыкновенный, жерех, краснопёрка, лещ, линь, налим, окунь, пескарь белоперый и обыкновенный, плотва, подкаменщик русский, подуст волжский, сазан, карась золотой и серебряный, сом обыкновенный, стерлядь, судак, толстолобик, уклейка, щиповка обыкновенная, щука, язь, чехонь, бычок-кругляк, бычок-цуцик, горчак, гуппи, ротан, угорь, форель радужная."Как видно, в списке есть виды аборигены и виды "пришельцы". За последние десятилетия ихтиофауна пополнилась новыми видами-акклиматизантами. В черте города обычными рыбами стали южные бычки: кругляк и цуцик. Хотя они предпочитают солёную воду Черного, Азовского и Каспийского морей, но благодаря экологической пластичности легко переносят перепады солёности и температуры воды, адаптируются к новым условиям среды", - говорится в сообщении.Уточняется, что наибольшее видовое разнообразие рыб в главной водной артерии города – Москва-реке, где специалистами и рыбаками отмечаются практически все перечисленные виды. Основными видами реки Москвы в границах МКАД в настоящее время являются плотва, лещ, окунь и уклея. Обычными на городском отрезке Москвы-реки видами являются окунь и судак. Отмечается увеличение численности серебряного карася в водоёмах города."В московских водоёмах обитает немало "краснокнижников" - 16 видов. Это "царская" рыба стерлядь, подуст волжский, елец, голавль, язь красноперка, жерех, гольян обыкновенный, линь, карась золотой, голец усатый, вьюн обыкновенный, сом, налим, ёрш обыкновенный, подкаменщик русский. Из них вьюн обыкновенный считается утраченным на стационарном обитании, но может встречаться единично в верховьях Москвы-реки. Подуста волжского, язя, гольяна обыкновенного, карася золотого и налима в городе практически не осталось. Крайне редкими стали елец, голавль, краснопёрка, жерех, линь, голец усатый, сом, ёрш обыкновенный. В постоянном контроле и наблюдении также нуждаются пескарь обыкновенный и щиповка обыкновенная", - говорится в сообщении.
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Порядка 40 видов рыб насчитали в водоемах Москвы

11:36 18.02.2021 (обновлено: 11:30 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновМужчина на набережной в Москве
Мужчина на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Порядка 40 видов рыб насчитали специалисты в водоемах Москвы, среди них есть как аборигены, так и "пришельцы", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в четверг.
Отмечается, что в водоёмах Москвы насчитывается не менее 39 видов рыб: верховка, вьюн обыкновенный, голавль, голец усатый, гольян обыкновенный, густера, девятииглая колюшка, елец, ёрш обыкновенный, жерех, краснопёрка, лещ, линь, налим, окунь, пескарь белоперый и обыкновенный, плотва, подкаменщик русский, подуст волжский, сазан, карась золотой и серебряный, сом обыкновенный, стерлядь, судак, толстолобик, уклейка, щиповка обыкновенная, щука, язь, чехонь, бычок-кругляк, бычок-цуцик, горчак, гуппи, ротан, угорь, форель радужная.
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"Как видно, в списке есть виды аборигены и виды "пришельцы". За последние десятилетия ихтиофауна пополнилась новыми видами-акклиматизантами. В черте города обычными рыбами стали южные бычки: кругляк и цуцик. Хотя они предпочитают солёную воду Черного, Азовского и Каспийского морей, но благодаря экологической пластичности легко переносят перепады солёности и температуры воды, адаптируются к новым условиям среды", - говорится в сообщении.
"Из других видов "пришельцев" стоит отметить "понаехавших" в столицу чехонь из Оки и Волги и ротан-головешку из Амура, форель радужную "сбежавшую" из прудов Сходненского форелевого хозяйства, толстолобика, горчака европейского и угря, которых интродуцировали в московские водоёмы рыбаки, а также гуппи в районе Курьяновских сливов, попавшая в этот район благодаря "усилиям" московских аквариумистов", - добавили в департаменте.
Уточняется, что наибольшее видовое разнообразие рыб в главной водной артерии города – Москва-реке, где специалистами и рыбаками отмечаются практически все перечисленные виды. Основными видами реки Москвы в границах МКАД в настоящее время являются плотва, лещ, окунь и уклея. Обычными на городском отрезке Москвы-реки видами являются окунь и судак. Отмечается увеличение численности серебряного карася в водоёмах города.
"В московских водоёмах обитает немало "краснокнижников" - 16 видов. Это "царская" рыба стерлядь, подуст волжский, елец, голавль, язь красноперка, жерех, гольян обыкновенный, линь, карась золотой, голец усатый, вьюн обыкновенный, сом, налим, ёрш обыкновенный, подкаменщик русский. Из них вьюн обыкновенный считается утраченным на стационарном обитании, но может встречаться единично в верховьях Москвы-реки. Подуста волжского, язя, гольяна обыкновенного, карася золотого и налима в городе практически не осталось. Крайне редкими стали елец, голавль, краснопёрка, жерех, линь, голец усатый, сом, ёрш обыкновенный. В постоянном контроле и наблюдении также нуждаются пескарь обыкновенный и щиповка обыкновенная", - говорится в сообщении.
 
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